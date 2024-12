Pracownicy Poczty Polskiej dostaną podwyżkę. Podano kwotę

Zarząd Poczty Polskiej i dwa związki zawodowe uzgodnili m.in. podwyżki płac w wysokości 460 zł od stycznia 2025 r. oraz określenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego od marca 2025 r. na poziomie 4666 zł – podała w piątek spółka.

Przedstawiciele zarządu Poczty Polskiej, Związku Zawodowego Pracowników Poczty i Związku Zawodowego Unia Pocztowa podpisali porozumienie kończące spory zbiorowe wszczęte na tle płacowym w 2019 i 2023 r.

460 zł podwyżki od nowego roku

"Do najważniejszych ustaleń należą: 460 zł podwyżki dla wszystkich pracowników objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy począwszy od stycznia 2025 r.; określenie poziomu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego od marca 2025 r. na poziomie 4666 zł; zobowiązanie związków zawodowych do powstrzymania się od występowania z żądaniami na tle płacowym do końca 2025 r." – czytamy w komunikacie.

Inicjatywa zawarcia porozumienia, z którą zarząd Poczty Polskiej wyszedł do wszystkich związków zawodowych pozostających w płacowych sporach zbiorowych, była możliwa dzięki m.in. osiągnięciu przez spółkę mniejszej, niż zakładana na 2024 r., straty finansowej – podkreślono w materiale.

"W spotkaniu udział wzięło 18 związków zawodowych. Sygnatariusze porozumienia – Przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Poczty oraz Związku Zawodowego Unia Pocztowa zaapelowali do pozostałych związków o przyjęcie wynegocjowanych warunków i zakończenie wszystkich aktywnych sporów płacowych" – czytamy dalej.

Poczta Polska – narodowy operator pocztowy

Poczta Polska posiada ok. 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. Jest jednym z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich i logistycznych oraz narodowym operatorem pocztowym.

