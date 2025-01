Spółka Solorza wzbogaciła się o ponad 700 mln zł. Finał dużej transakcji w Polsacie

Grupa Polsat Plus zakończyła proces sprzedaży większości posiadanych akcji Asseco Poland, stanowiących 9,99 proc. udziału w kapitale zakładowym – podała spółka w piątek. Sprzedano 8 300 029 akcji po cenie 85 zł za sztukę. Wartość całej transakcji to ponad 705 mln zł. Nabywcą akcji jest Yukon Niebieski Kapital B.V.

Środki uzyskane ze sprzedaży pozwolą zabezpieczyć zarówno wsparcie realizacji strategii, jak i obsługi zadłużenia grupy – podkreślono.

Cyfrowy Polsat sprzedał akcje Asseco. Komunikat spółki

"Cyfrowy Polsat ocenia, że inwestycja w akcje Asseco była udana i korzystna, przynosząc wymierne korzyści finansowe oraz biznesowe. Współpraca obu spółek, w tym rola Asseco jako głównego partnera technologicznego Cyfrowego Polsatu, okazała się niezwykle efektywna, umożliwiając realizację wielu wspólnych projektów oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze nowoczesnych technologii" – czytamy w komunikacie.

Po analizie zarząd Cyfrowego Polsatu doszedł do wniosku, że dalsze realizowanie celów związanych z nowoczesnymi technologiami i obszarem IT nie wymaga bezpośredniego zaangażowania kapitałowego w Asseco. Cyfrowy Polsat, mając pełne zaufanie do dalszej współpracy z Asseco, uznaje, że obecny model współdziałania pozwala na pełne zrealizowanie jego ambicji technologicznych, bez konieczności zaangażowania kapitałowego.

"Zarząd Cyfrowego Polsatu koncentruje się na dalszym rozwoju działalności w trzech podstawowych filarach – mediach, telekomunikacji i produkcji zielonej energii, które są kluczowe dla przyszłości i rozwoju spółki. Spółka zamierza skoncentrować swoje zasoby oraz kompetencje na tych obszarach, które będą stanowić fundament dalszego wzrostu i innowacji. Dzięki temu Cyfrowy Polsat będzie mógł jeszcze bardziej efektywnie realizować swoje długoterminowe cele i umacniać swoją pozycję na rynku" – napisano w komunikacie.

Imperium Solorza

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

