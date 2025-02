Tańszy prąd dla działkowców. Jest stanowisko

Małe i średnie przedsiębiorstwa w 2024 r. korzystały z zamrożonych cen energii. Teraz muszą złożyć w tej sprawie oświadczenie. Powód? Maksymalna cena sprzedaży energii to pomoc de minimis lub pomoc publiczna. Pomoc de minimis oznacza pomoc państwa, udzielaną przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej. Z kolei w przypadku odbiorców uprawnionych, którzy są mikroprzedsiębiorstwami, cena maksymalna sprzedaży energii elektrycznej jest pomocą publiczną.

Hennig-Kloska: Upływa termin na składanie oświadczeń

"Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy skorzystali ze wsparcia w postaci niższych cen energii, do końca lutego powinni złożyć oświadczenie u sprzedawcy energii. Wsłuchujemy się w głos przedsiębiorców, który obawiają się, że nie zdążą złożyć wniosku w terminie. Będziemy proponować przedłużenie tego terminu do połowy roku" – zapowiedziała pod koniec stycznia minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. W związku z upływającym wkrótce pierwotnym terminem składania oświadczeń (koniec lutego), pojawiły się pytania dot. działkowców.

Wszystko dlatego, że jak informuje Portal Samorządowy, pismo od spółki Enea w sprawie konieczności złożenia takich oświadczeń o uzyskanej pomocy publicznej wpłynęło do Jednostki Krajowej Polskiego Związku Działkowców.

Związek Działkowców wydał opinię

Eksperci ze Związku wydali w tej sprawie komunikat. Wskazują, że analiza przepisów uzasadnia wniosek, iż jednostki PZD, w tym ROD, co do zasady nie mają obowiązku składania informacji, o której mowa w piśmie Enea.

"Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych (-) przewiduje, że obowiązek składania oświadczenia o pomocy publicznej dotyczy wyłącznie odbiorców uprawnionych określonych w art. 2 pkt 2 lit. b–c, czyli: – przedsiębiorców będących mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, – producentów rolnych będących osobami fizycznymi wpisanymi do ewidencji producentów oraz osoby fizyczne prowadzące dział specjalny produkcji rolnej. PZD, ani ROD nie zaliczają się do tych kategorii" – przekazano w opinii PZD.

Dalej zaznaczono, że "ROD są odbiorcami uprawnionymi jako odbiorcy dokonujący poboru energii na potrzeby jej zużycia w altanach działkowych w ROD, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza, oraz administracji ROD w przypadku wspólnego pomiaru".

Polski Związek Działkowców podsumował, że działkowcy nie mają obowiązku składania oświadczeń, a "kierowanie do nich żądań w tym zakresie nie znajduje podstawy prawnej".

