Gołębi zwrot

Najbliższe posiedzenie 10-osobowej Rady Polityki Pieniężnej (RPP) odbędzie się już w tym tygodniu (6–7 maja). Wyczekują jej nie tylko profesjonalni inwestorzy, lecz także tysiące kredytobiorców. Pierwszej od 5 października 2023 r. obniżki stóp procentowych NBP oczekują nie tylko inwestorzy i analitycy finansowi. Jak zauważył podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach członek RPP Przemysław Litwiniuk, dane spływające z gospodarki skłaniają do rozważenia obniżki stóp procentowych o 25 lub 50 punktów bazowych na posiedzeniu RPP już w maju. Kolejne cięcia byłyby jego zdaniem możliwe jeszcze tegorocznej jesieni, a w całym 2025 r. stopy mają się skurczyć łącznie o 100–125 punktów bazowych. W kwietniowym wywiadzie dla Polskiego Radia obniżenia stóp procentowych już w maju nie wykluczał także inny członek RPP, Ludwik Kotecki (przewidywał także, że do końca obecnego roku stopy procentowe zostaną obniżone o 1 p.p.). Obniżek stóp nie wykluczał również w kwietniu sam prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński, tym samym zmieniając się z typowego „jastrzębia” w „gołębia”. Co zresztą dosłownie podkreślił na konferencji prasowej, mówiąc wprost: „Przychodzę jako gołąb na czele gołębi”.

Dużo niższe raty kredytów

Wprawdzie choć inflacja w Polsce jest wciąż wyższa od tzw. celu inflacyjnego wyznaczonego przez Narodowy Bank Polski (od 2003 r. obowiązuje cel na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalną różnicą 1 p.p. w dół lub w górę), to obniżek głównych stóp procentowych w najbliższych miesiącach oczekuje również rynek. Eksperci finansowi prognozują dwa tego typu ruchy, czyli dwa cięcia każdorazowo po 50 punktów bazowych. Takim decyzjom sprzyja osłabienie ożywienia gospodarczego spowodowane m.in. cłami nałożonymi na produkty z Unii Europejskiej przez prezydenta USA Donalda Trumpa.