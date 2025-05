Nowe propozycje deregulacji. Dotyczą znanej platformy

"SprawdzaMY – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski opublikowała już 309 postulatów deregulacyjnych, a dziś zaprezentowała jedenastą turę rozwiązań na stronach www.SprawdzaMY.com. Obejmuje ona 27 propozycji, z których najważniejsze to:

– Cyfryzacja i kolejne ułatwienia w aplikacji mObywatel [...]

a) Zgłoszenie w mObywatelu sprawy do Sanepidu [...]

b) Upoważnienie do informacji o stanie zdrowia w mObywatelu [...]

c) Zaświadczenia do zakupu broni w mObywatelu [...]

d) mObywatel jako otwarta platforma usług [...]

– Stworzenie ZUS HUB – cyfrowej platformy do prezentacji i zarządzania danymi emerytalnymi obywateli [...]

– Automatyczne raportowanie z CEPiK do urzędów skarbowych i organów jednostek samorządu terytorialnego [...]

– Pakiet uproszczeń medycznych [...]

a) Likwidacja papierowych oświadczeń potwierdzających udzielenie świadczenia przez pacjenta lub jego opiekuna w podstawowej opiece zdrowotnej [...]

b) Skrócenie obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji medycznej z 20 do 10 lat [...]

c) Zniesienie obowiązku równoległego prowadzenia papierowej dokumentacji medycznej w placówkach z pełną cyfryzacją [...]" – czytamy w komunikacie.

Ponad 300 rozwiązań deregulacyjnych

Zespoły pracujące w ramach Inicjatywy SprawdzaMY przygotowały i opublikowały dotychczas 309 rozwiązań deregulacyjnych z różnych obszarów – można je przeanalizować, a także oddać głos na dowolną liczbę inicjatyw.

SprawdzaMy – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski to oddolna akcja, która działa w celu przygotowania i zaproponowania politykom pakietu rozwiązań w zakresie deregulacji, uproszczeń i ułatwień obrotu gospodarczego.

Kwota zwolniona z VAT

W ramach przyjmowanego dziś przez rząd pakietu dziewięciu projektów ustaw deregulacyjnych, został podniesiony limit kwoty zwolnionej z VAT do 240 tys. zł sprzedaży rocznie z 200 tys. zł do tej pory – poinformował we wtorek premier Donald Tusk.

"Przyjmujemy pakiet dziewięciu projektów ustaw deregulacyjnych" – powiedział Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów.

– Na to czekali przedsiębiorcy i rzemieślnicy, by poluzować trochę kwestię VAT-u. W tej chwili można nie płacić podatku VAT, jeśli nie przekroczy się limitu sprzedaży w wysokości 200 tysięcy zł rocznie – podnosimy to do 240 tys. zł rocznie. Ktoś powie: niedużo. Ale dla tych, którzy mają niewysoką sprzedaż – to możliwość odejścia od płacenia VAT-u – powiedział premier.

– To też jest nie tylko trochę oszczędności, ale przede wszystkim mniej biurokracji. Jest tego dużo więcej, ale chciałem pokazać te przykłady deregulacji, by wszyscy zobaczyli, że to jest duży impet i to będzie duża zmiana – dodał.

Czytaj też:

Kolejne propozycje deregulacyjne. Wśród nich "cyfrowy ZUS"Czytaj też:

Deregulacja. Tusk mówi o "przyspieszeniu"