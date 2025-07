Rekord na Lotnisku Chopina. Tylu pasażerów odprawiono

"Lotnisko Chopina zamknęło czerwiec dwoma historycznymi rekordami. Pierwszy to liczba pasażerów odprawionych w ciągu jednego miesiąca, która wzrosła aż o 13,2 proc. w stosunku do roku ubiegłego i wyniosła 2 271 304 osób. Drugi to dobowa liczba pasażerów odprawionych na Lotnisku Chopina, która wyniosła 84 910 tys. podróżnych. Łącznie od początku roku stołeczny port odprawił 11 019 860 osób. Lotnisko Chopina znajduje się w czołówce najszybciej rosnących lotnisk w Europie" – czytamy w komunikacie.

Dominują podróże w ramach strefy Schengen

Zdecydowana większość pasażerów wybiera podróże w ramach strefy Schengen. W ciągu ostatnich 6 miesięcy liczba ta wyniosła 7 288 235 osób. Z rejsów krajowych skorzystało w tym okresie 798 666 osób. W czerwcu 2025 zrealizowano 17 123 pasażerskich operacji lotniczych (przylot lub odlot), a łącznie 18 317. Odsetek zajętych miejsc, tzw. Load Factor, był najwyższy w tym roku i wyniósł 83,6 proc.

Nieznaczne zmiany pojawiają się w strukturze wyboru przewoźników. Linie niskokosztowe zyskały 1 punkt procentowy (26 proc.) w udziale rynku, kosztem przewoźników tradycyjnych (61 proc.) w odniesieniu do ubiegłego roku. Odsetek klientów linii czarterowych pozostaje na tym samym poziomie – 13 proc., wskazano również.

"Czerwiec to kolejny rekordowy miesiąc pod względem liczby obsłużonych pasażerów. Świadczy to o rosnącej roli Lotniska Chopina w obsłudze ruchu lotniczego w Europie. Jeśli chcemy wzmacniać silną pozycję na lotniczej mapie regionu, musimy inwestować w rozwój. Lotnisko Chopina jest częścią większego planu, który zdefiniuje przyszłość polskiego lotnictwa na dekady. Modernizacja Lotniska Chopina to nie tylko konieczność wymuszona ograniczeniami infrastrukturalnymi portu. To szansa, którą właśnie wykorzystujemy, aby stworzyć warunki do błyskawicznego rozwoju CPK. Bez tych działań stracilibyśmy jako kraj ok. 32 mln pasażerów i zablokowali naturalny wzrost ruchu. Przeciwnicy modernizacji Lotniska Chopina, świadomie lub nie, działają na rzecz portów ościennych – Pragi, Wiednia czy Berlina, które w sposób naturalny przejmą ruch, który nie zmieści się w Warszawie. Tego nie będzie można odrobić. Plan modernizacji Lotniska Chopina przygotowaliśmy w taki sposób, aby jak największa część urządzeń czy elementów mogła zostać wykorzystana później w CPK lub na innych naszych lotniskach. Nawet jeśli się nie zamortyzuje, to koszt całej inwestycji jest 30 razy mniejszy niż utrata 32 mln pasażerów. Bazując na danych ACI Europe, możemy szacować, że Polska gospodarka utraciłaby ok. 30 mld zł, które generują podróżujący" – powiedział prezes PPL Łukasz Chaberski, cytowany w materiale.

Najwięcej pasażerów podróżuje do Londynu

Na szczycie rankingu tras regularnych utrzymuje się Londyn, natomiast dalej występują ciekawe przetasowania. Drugie miejsce zajmuje Paryż, następnie Amsterdam, Bruksela i Kopenhaga. W przypadku tras czarterowych nie ma takiego zaskoczenia. Na pierwsze miejsce wskoczyła turecka Antalya, za którą utrzymuje się egipska triada: Marsa Alam, Hurghada i Sharm el-Sheikh. Pierwszą piątkę, ze sporą stratą do liderów, zamyka Rodos, podkreślono.

Wolumen odprawionego na Lotnisku Chopina cargo był w ub. miesiącu najwyższy w tym roku i wyniósł 11 156 ton. Był to również drugi najwyższy wynik w historii portu (po październiku 2024). Łącznie od początku roku stołeczny port odprawił 63 202 tony cargo, o 18 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Lotnisko Chopina w Warszawie miało 21,3 mln pasażerów w 2024 r.

Czytaj też:

Agresywny pasażer na pokładzie samolotu do Warszawy. Krzyczał "Allahu Akbar"Czytaj też:

Największy w tym roku przetarg CPK ogłoszony. Ma wartość 5 mld zł