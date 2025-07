Renta wdowia. Ponad 700 tys. osób otrzymało już świadczenie

Renta wdowia to nowe świadczenie dla osób, które po śmierci małżonka mierzą się nie tylko ze stratą emocjonalną, ale i większymi kosztami życia, dotychczas dzielonymi na dwoje. – Renta wdowia pozwoli na łączenie własnej emerytury czy renty z częścią renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku – albo pozwoli łączyć całą rentę rodzinną po zmarłym małżonku z częścią swojego własnego świadczenia. To, w którą stronę łączenie będzie działało, zależy wyłącznie od tego, co bardziej opłaca się seniorowi lub seniorce – tłumaczyła Dziemianowicz-Bąk.

Ponad 700 tys. wypłat

Nowe świadczenie jest wypłacane od 1 lipca tego roku. Jak informuje ZUS, dotąd rentę wdowią otrzymało ponad 715 tys. osób. Jednocześnie odrzucono 87,7 tys. wniosków o wypłatę renty. Łącznie wypłacono dotychczas 2, 406 mld złotych.

Renta wdowia to połączone świadczenia, np. 100 proc. własnego świadczenia (emerytury lub renty) oraz 15 proc. świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku lub odwrotnie. Określa się to jako zbieg świadczeń. Część uprawnionych osób otrzyma świadczenie z dwóch instytucji: z ZUS i z innego organu emerytalno-rentowego. Oznacza to, że tacy klienci dostaną w jednym miesiącu dwie wypłaty w różnych terminach.

Aby ZUS mógł wypłacić rentę wdowią, osoba wnioskująca musi spełnić łącznie wszystkie cztery warunki. Kobieta powinna mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna – co najmniej 65 lat, do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej, nie być obecnie w związku małżeńskim oraz nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od wydanej decyzji w sprawie renty wdowiej można złożyć odwołanie do sądu.

