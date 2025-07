Twoje dziecko dorabiało w wakacje? Musisz pamiętać o tym wniosku

Wakacje to czas prac sezonowych. Chętnie podejmują je studenci bądź pełnoletni nastolatkowe. W przypadku umowy o pracę zostają oni objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Warto jednak pamiętać, że po zakończeniu zatrudnienia, to rodzice muszą zgłosić swoje dziecko od ubezpieczenia, tak aby mogło ono dalej korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej z Narodowego Funduszu Zdrowia, zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej.

– Niekiedy zdarza się, że pacjent w systemie eWUŚ świeci się na czerwono. Spotykało to między innymi studentów, którzy podejmowali pracę i uzyskiwali tytuł do ubezpieczenia, ale nie wiedzieli, że po rozwiązaniu umowy muszą ponownie zostać zgłoszeni do ubezpieczenia jako członkowie rodziny – mówi Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia

ZUS przypomina, aby w takiej sytuacji samodzielnie zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nadal spełnia warunki do ubezpieczenia go jako członek rodziny. O takiej konieczności należy poinformować swojego pracodawcę – płatnika składek.

Trzeba jednak pamiętać, że na zgłoszenie jest 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności, które powodują konieczność ubezpieczenia dziecka. Jeśli do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszamy się sami, bo np. jesteśmy przedsiębiorcą, to obowiązek zgłoszenia oraz wyrejestrowania członka rodziny spoczywa na nas, bo to my jesteśmy płatnikiem składek.

"Aby zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny pracownika lub innej osoby, za którą opłaca składki, płatnik składek powinien wypełnić i przekazać do ZUS dokument ZUS ZCNA, czyli zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego" – przypomina również Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

