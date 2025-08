Emeryci tłumnie ruszyli po nowe świadczenie. ZUS podał dane

Renta wdowia to świadczenie polegające na możliwości łączenia pobierania renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własną emeryturą lub rentą. Oznacza to, że osoba uprawniona może pobierać 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia lub odwrotnie.

Renta wdowia ma na celu wsparcie finansowe wdów i wdowców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej po śmierci współmałżonka. Osoby chcące otrzymać świadczenie muszą spełnić cztery warunki: osiągnąć powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), mieć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, pozostawać we wspólnocie małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, nie być obecnie w związku małżeńskim. Suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

ZUS: Duże zainteresowanie rentą wdowią w lipcu

Do 31 lipca świadczeniobiorcy złożyli 1 mln 65 tys. wniosków o rentę wdowią. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił wypłatę świadczeń dla 755,2 tys. osób na łączną kwotę 2 mld 433 mln zł. Od 1 lipca do świadczeniobiorców trafiło dodatkowo 264,4 mln zł.

Renta wdowia to średnio 353,94 zł dodatkowej wypłaty co miesiąc. Lipcowe wypłaty ZUS realizował zarówno w dotychczasowych terminach płatności, jak i w inne dni. Od sierpnia łączne wypłaty świadczeń świadczeniobiorcy otrzymają 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.

Część uprawnionych osób otrzyma świadczenie z dwóch instytucji: z ZUS i z innego organu emerytalno-rentowego. Tacy klienci dostaną w jednym miesiącu dwie wypłaty w różnych terminach. Osoby te otrzymają jedną decyzję – od tej instytucji, która będzie im wypłacała 15 proc. świadczenia. Druga instytucja poinformuje, że nadal będzie im wypłać dotychczasowe świadczenie w wysokości 100 proc.

W zbiegu świadczeń może wystąpić kombinacja aż 145 różnych świadczeń. Proces przyznawania i wypłacania renty wdowiej jest zautomatyzowany w maksymalnym możliwym zakresie, czyli wszędzie tam, gdzie pozwalają na to przepisy i dostępność danych w systemach, a także pod warunkiem, że wniosek klienta jest kompletny. Równolegle do wypłat świadczeń ZUS wysyła także decyzje odmowne. Jest ich obecnie 93,9 tys.

