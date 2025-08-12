Resort cyfryzacji stawia na walkę z cyberatakami. Projekt zrealizuje NASK

Projekt CROPT ma zwiększyć skuteczność reakcji państwa na incydenty w cyberprzestrzeni poprzez bliską współpracę NASK-PIB, Policji i Prokuratury. "Wyspecjalizowane zespoły będą wspierać zaatakowane instytucje w obsłudze incydentów, odzyskiwaniu danych i analizie śladów cyfrowych. Działania obejmą także modernizację jednostek Policji. Projekt opiera się na wieloletnim doświadczeniu zespołu CERT Polska w analizach tego typu spraw" – czytamy w komunikacie.

– Cyberzagrożenia to jedno z największych wyzwań dla bezpieczeństwa państwa w XXI wieku. Dzięki projektowi CROPT tworzymy nowoczesną, skoordynowaną strukturę reagowania. Pozwoli ona skuteczniej wspierać obywateli i instytucje dotknięte cyfrowymi atakami. To realne wzmocnienie naszej cyberobrony, które przekłada się na bezpieczeństwo całego społeczeństwa – powiedział wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski, cytowany w komunikacie.

Kluczowe znaczenie będzie miał system teleinformatyczny

W latach 2022-2024, wyłącznie w grupie podmiotów publicznych, CSIRT NASK zarejestrował blisko 100 ataków z użyciem oprogramowania ransomware. Najczęściej stały za nimi wyspecjalizowane grupy przestępcze. Ataki tego typu zawsze powodują poważne straty i wymagają skoordynowanych działań przywracających usługi. Konieczna jest także wnikliwa analiza, która umożliwia krajowym organom ścigania identyfikację sprawców. Niezbędna jest natychmiastowa reakcja specjalistów, wskazano w informacji.

– To praca na ulotnych danych, dlatego konieczna jest szybka i precyzyjna reakcja. Analitycy CSIRT i funkcjonariusze organów ścigania muszą ściśle współpracować w oparciu o precyzyjne i skuteczne wytyczne – wyjaśnił Sebastian Kondraszuk, kierownik Zespołu Rozwoju Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w CERT Polska.

Kluczowym elementem CROPT będzie opracowanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego, który usprawni komunikację pomiędzy CSIRT NASK, Policją i podmiotami dotkniętymi incydentem. System zapewni przejrzystość działań, przewidywalność procedur i niepodważalność analizowanych materiałów. W ramach projektu przewidziano również zakup sprzętu, specjalistyczne oprogramowanie oraz szkolenia dla wszystkich jednostek realizujących projekt.

Projekt CROPT finansowany jest z Krajowego Planu Odbudowy. NASK-PIB otrzyma na jego realizację prawie 37,5 mln zł. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na czerwiec 2026 roku, podsumowano.

Czytaj też:

Cyfrowa rewolucja w administracji publicznej. "Nadchodzi era bez papieru"Czytaj też:

Aplikacja szpieguje obywateli? Ministerstwo reaguje