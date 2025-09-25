Cła na Białoruś i Rosję. Eksperci wskazali, kiedy mogą przynieść efekty

– Widzimy pierwsze efekty zmniejszenia importu w miesiącach lipiec i sierpień. Natomiast [...] I półrocze było okresem bardzo mocnego zatowarowania rynku polskiego nawozami azotowymi i wieloskładnikowymi, wiec efekt wejścia ceł będzie w naszej ocenie nieco opóźniony. Widzimy tutaj że IV kw. 2025 lub I kw. 2026 powinien przynosić już pierwsze efekty z punktu widzenia producentów europejskich – powiedział Dawidowski podczas konferencji prasowej.

Grupa podała w komentarzu do wyników za I półrocze, że jej segment Agro wypracował dodatni wynik EBITDA zarówno w II kwartale, jak i I półroczu br., który wyniósł odpowiednio 26 mln zł (w porównaniu z minus 102 mln zł w I półroczu 2024 roku) oraz 119 mln zł (w porównaniu z minus 74 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego). Dzięki wprowadzeniu 1 lipca br. podwyższonych ceł na nawozy z Rosji i Białorusi warunki konkurencyjne w tym segmencie powinny ulegać systematycznej poprawie w dłuższej perspektywie czasowej, zapowiedziały Azoty.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

Dlaczego Trump nie nałożył jeszcze surowych sankcji na Rosję?

Sekretarz stanu USA Marco Rubio wyraził swoją opinię na temat powodów, dla których administracja prezydenta USA Donalda Trumpa nie nałożyła jeszcze surowszych sankcji na Rosję. Jak stwierdził, utrudniłoby to Waszyngtonowi pełnienie roli mediatora między Ukrainą a Rosją.

– Gdy zaczniemy stosować surowe sankcje i inne środki, nasza zdolność do mediacji w celu osiągnięcia pokoju osłabnie – powiedział Rubio w wywiadzie dla NBC News.

