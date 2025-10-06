Kupione dla ministrów samochody elektryczne idą w odstawkę. Nie chcą nimi jeździć

Auta elektryczne Hyundai Ioniq 6 zostały dostarczone rządowi Cypru w czerwcu w ramach rządowego programu modernizacji floty pojazdów i zmniejszenia jej negatywnego wpływu na środowisko.

W sumie Cypr zakupił 24 samochody o wartości 1,22 mln euro i zainstalował 24 stacje ładowania w pobliżu budynków rządowych.

Jednak co najmniej kilku cypryjskich ministrów odmówiło ich używania, powołując się na "ograniczony zasięg, niewystarczającą sieć stacji ładowania i problemy techniczne".

Niektórzy argumentują, że samochody te "nie zaspokajają potrzeb transportowych w przypadku wyjazdów poza obszary miejskie lub częstych podróży w ciągu jednego dnia" – podał portal Ekathimerini.

Obecnie nie jest jasne, co stanie się z pojazdami elektrycznymi, które nie będą używane.

Cypr jest republiką prezydencką. Prezydent jest jednocześnie głową państwa i szefem rządu. Na północy wyspy istnieje nieuznawana międzynarodowo Turecka Republika Cypru Północnego.

Cypr przystąpił do Unii Europejskiej jako wyspa de facto podzielona, lecz do UE należy całe terytorium wyspy. Turkowie cypryjscy posiadający unijne dokumenty podróży lub kwalifikujący się do ich otrzymania są obywatelami UE.

