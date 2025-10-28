Unijna transformacja energetyczna. Wróblewski: Koszty są dla Polski rujnujące

ETS-2 obciąży kieszenie Polaków od 2027 roku. Być może zostanie on przesunięty na rok 2028. Relatywnie najwięcej zapłacą najubożsi. Z raportu "Energia, transport, społeczeństwo. Wpływ systemu ETS 2 na gospodarkę Polski" wynika, że wydatki przeciętnej rodziny wzrosną o około 1000–1500 zł miesięcznie. ETS to unijny system handlu emisjami dwutlenku węgla – w praktyce swoisty podatek "klimatyczny" płacony przez obywateli. Jego druga odsłona ma objąć transport drogowy i budynki mieszkalne, co oznacza, że koszty opodatkowania z tego tytułu poniosą w praktyce wszyscy Polacy. O koszty tego podatku Grzegorz Jankowski zapytał Tomasza Wróblewskiego w Polsat News.

Wróblewski: Już ETS 1 jest niezwykle kosztowny

Prezes Warsaw Enterprise Institute przypomniał, że już pierwsza część ETS generuje olbrzymie koszty, przez co państwo musi wydawać na walkę z ubóstwem energetycznym. – ETS jest niezwykle kosztowny. W Polsce w tej chwili wydajemy jako państwo prawie 17,5 miliarda euro na rozmaite osłony i walkę z ubóstwem energetycznym. Tyle pieniędzy trafia do obywateli w formie dopłat, żeby ceny energii nie rosły bardziej. Dodatkowo dodajemy na termomodernizację – zwrócił uwagę.

– Teoretycznie słyszeliśmy, że pieniądze z ETS-u mają zostać przeznaczone na transformację energetyczną i mamy z nich sfinansować przemianę energetyczną tak, by energia była tańsza. Z ETS-u uzyskujemy jakieś 12,5 miliarda euro, może 15 miliardów wpływu. Z Unii Europejskiej, ze względu na transformację i walkę z ubóstwem energetycznym, dostajemy około 7 miliardów. Zostaje jakieś 2 miliardów euro. I za te 2 miliardy mamy przeprowadzić transformację, która ma kosztować do 2035 roku średnio między 50 a 60 miliardów euro rocznie – powiedział szef WEI.

Unijna transformacja energetyczna. "Kosztowne i rujnujące" Polskę

– To już na przy pierwszym ETS-u widać, że te potencjalne straty są ogromne. Dla wielu państw, a szczególnie dla Polski, która musi prowadzić transformację z pełną świadomością swoich uwarunkowań, m.in., że mamy duże zasoby węgla to jest niezwykle kosztowne i rujnujące – przypomniał Wróblewski.

Generowanie ubóstwa energetycznego

Prowadzący dopytał o zarzuty podnoszone wobec polityków, że nie wykorzystali pieniędzy pobranych w ramach ETS 1 na transformację energetyczną.

– Musieli wydawać na ochronę przed ubóstwem energetycznym – zwrócił uwagę Wróblewski. – Jak Polska miała wykorzystać te pieniądze, skoro tak wiele kosztowała nas walka z ubóstwem energetycznym? Dopłaty do rachunków, żebyśmy dzisiaj nie płacili o 100, 200 procent czy więcej złotych miesięcznie. Pieniądze przemielone, ale efekt jest taki, że nic się nie zmieniło. Ani nie przeprowadziliśmy transformacji energetycznej, ani nie staliśmy się bogatsi. Nadal jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy – powiedział.

