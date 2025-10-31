Koniec z "CPK". Minister grzmi o "kompromitacji"

– Od samego początku byłem przeciwnikiem tego, żeby ten projekt nazywał się w ten sposób, tym bardziej, że my nie centralizujemy Polski. Pracujemy na całej sieci. Jeśli powstaje linia z Warszawy do Łodzi, z Łodzi do Poznania, do Wrocławia, to my staramy się, aby rozwijały się także inne linie, a kolej dużych prędkości miała kontynuację – mówił na antenie TVP Info minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

– Nazwa CPK zostanie zmieniona, ponieważ projekt został zmieniony. Ma poprawione parametry, jest bardziej funkcjonalny, nie jest scentralizowany – stwierdził.

– Jak będzie nazywał się nowy port lotniczy oraz jak będzie nazywał się cały projekt, to osobna kwestia. Nie zaprzeczam, że ja na ten temat myślę i pracuję, bo ta nazwa została skompromitowana – powiedział Klimczak. I zaznaczył, że minister infrastruktury nie jest pełnomocnikiem do spraw CPK.

Afera z kluczową działką pod CPK

W poniedziałek Wirtualna Polska podała, że w 2023 r., tuż przed oddaniem władzy przez PiS, Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż strategicznej działki pod Centralny Port Komunikacyjny. Chodzi o 160 hektarów ziemi w miejscowości Zabłotnia (woj. mazowieckie). Działka, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK, trafiła do wiceprezesa firmy przetwórczej Dawtona Piotra Wielgomasa. Wcześniej należała do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Wielgomas był jej dzierżawcą od 2008 r.

KOWR, który początkowo twierdził, że nie ma możliwości odkupu działki, poinformował w środę, że wystąpił do właściciela nieruchomości o wyrażenie zgody na odkup gruntów. Wcześniej Wielgomas wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że nabył działkę w miejscowości Zabłotnia legalnie i nie miał świadomości, że będzie ona miała istotne znaczenie dla budowy CPK. Zamieścił również fragment księgi wieczystej. Wynika z niego, że KOWR zastrzegł w umowie sprzedaży prawo odkupu nieruchomości po cenie z 2023 r. Co ważne, prawo to obowiązuje do grudnia 2028 r.

Centralny Port Komunikacyjny

CPK to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości.

Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

