Od dziś można ubiegać się o wsparcie. Maksymalne to 1750 złotych

W czerwcu przestał obowiązywać rządowy mechanizm dopłat do cen ciepła. Rząd wprowadził w zamian "bon ciepłowniczy", który ma być wsparciem dla uboższych gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 r. i w całym 2026 r.

Nabór wniosków prowadzony jest od 3 listopada do 15 grudnia. Aby uzyskać wsparcie, trzeba spełnić kryteria dochodowe. Bon otrzymają gospodarstwa domowe, które: osiągają miesięcznie dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych – osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę. Po przekroczeniu limitu dochodowego, bon będzie przyznawany według zasady "złotówka za złotówkę". Dla jednego gospodarstwa pod wskazanym adresem może być przyznany tylko jeden bon ciepłowniczy w danym okresie.

Wysokość wsparcia, gdzie złożyć wniosek

O środki można wnioskować dwukrotnie: za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r. wnioski będą przyjmowane w okresie od 3 listopada 2025 r. do 15 grudnia 2025 r.; za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r. wnioski będą przyjmowane w okresie od 1 lipca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r.

Wysokość bonu zależy od jednoskładnikowej ceny ciepła netto (cena ciepła):

Przy bonie ciepłowniczym za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r.:500 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ;

1000 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ;

1750 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

Przy bonie ciepłowniczym za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r.:

1000 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ;

2000 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ;

3500 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

Wnioski o bon można składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Można to zrobić osobiście lub wysłać wniosek pocztą. Dokumenty można złożyć również online za pośrednictwem strony gov.pl, przez platformę ePUAP lub aplikację mObywatel.

