Polska firma zdobywa Niemcy. Wielomilionowy kontrakt

Wartość umowy to 48,09 mln zł netto (11,35 mln euro netto). Terminy realizacji zakładają rozpoczęcie montażu 1 stycznia 2027 r. i zakończenie 31 maja 2028 r.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miała 2,98 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Polska firma przejmuje niemiecką spółkę

Tymczasem grupa Recykl ustaliła na początku września z osobami fizycznymi, właścicielami niemieckiej spółki Harzer Reifenhandel und Verwertung Wernigerode (HRV) istotne warunki transakcji dotyczącej nabycia przez spółkę zależną Recykl Invest 100 proc. udziałów w HRV.

Łączna wartość transakcji to maksymalnie 10,07 mln euro – podała spółka.

"Dla Grupy Recykl finalizacja transakcji będzie oznaczać bezpośrednio wejście na perspektywiczny i największy w Europie rynek niemiecki, ułatwi dotarcie do nowych klientów na ww. i innych rynkach zachodnich oraz będzie prowadzić do dalszego skalowania (po przejęciu litewskiej spółki APG wiosną br.) i umocnienia drugiej pozycji spółki w swojej branży w Europie. Ostateczne zamknięcie transakcji nabycia udziałów w HRV zakładane jest najpóźniej w II kwartale 2026 r." – czytamy w komunikacie.

Niemcy zachwyceni polską gospodarką

Z kolei niemieckie media informowały w ubiegłym roku o pozytywnej ocenie, jaką Polsce wystawiają firmy za Odrą. Coraz więcej przedsiębiorstw chce inwestować nad Wisłą.

Magazyn "Focus" przytacza opinię ekspertki, która zajmuje się pomocą niemieckim firmom w wejściu na polski rynek, według której, głównymi zachętami są istniejąca infrastruktura, niskie przeszkody biurokratyczne, bardzo dobrze wykształceni specjaliści i ulgi podatkowe. Polscy pracownicy są często bardziej wydajni. Ponadto w Polsce bardziej docenia się kobiety na stanowiskach kierowniczych

Co ciekawe, ważnym czynnikiem jest także etyka pracy. Polscy pracownicy mają często osobiste podejście do firmy, w której pracują. Są bardziej odpowiedzialni i nakierowani nie tylko na rozwój osobisty, ale także na sukces przedsiębiorstwa. Częściej czują się także współodpowiedzialni za ponoszone przez zespół porażki. Taka postawa ma stać w sprzeczności z podejściem Niemców, którzy skupiają się głównie na rozwoju osobistym i indywidualnym awansie.

Czytaj też:

Polska przed Niemcami. Więcej kobiet zajmuje wysokie stanowiskaCzytaj też:

Polskie firmy w Afryce. Popłyną miliardy złotych