Polska przed Niemcami. Więcej kobiet zajmuje wysokie stanowiska

W roku 2024 udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w Niemczech wynosił 29,1 proc. Oznacza to, że mniej niż co trzecia osoba na stanowisku kierowniczym była kobietą. Deutsche Welle zauważa, że "największa gospodarka Europy plasowała się wyraźnie poniżej średniej w Unii Europejskiej, która wynosiła w ubiegłym roku 35,2 proc.". Okazje się, że od 2014 roku udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w Niemczech praktycznie się nie zmienił. Tymczasem w średniej unijnej w ciągu dziesięciu lat wzrósł o 3,4 punktu procentowego, szczególnie w Szwecji, Estonii, na Cyprze i Malcie.

Najwięcej kobiet zajmuje wysokie stanowiska w Szwecji. W 2024 roku było yo 44,4 proc. stanowisk kierowniczych w tym kraju. "Wysokie wskaźniki odnotowano również na Łotwie (43,4 proc.) i w Polsce (41,8 proc.) – wynika z danych Eurostatu. Na końcu zestawienia znajduje się Cypr, gdzie tylko jedna czwarta (25,3 proc.) osób na stanowiskach kierowniczych to kobiety" – czytamy.

Do stanowisk kierowniczych zaliczono zarządzanie małymi firmami, kierowanie dużymi przedsiębiorstwami lub ich działami oraz stanowiska kierownicze w administracji publicznej.

Niski udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w Niemczech jest szczególnie widoczny ze względu na stosunkowo wysoką liczbę pracujących kobiet. W 2024 roku ich udział wśród wszystkich osób pracujących wynosił 46,9 proc. – nieco powyżej średniej w UE (46,4 proc.).

Stagnacja, która nie zaskakuje

Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych (WSI) Fundacji Hansa Böcklera nazwał stagnację udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych zjawiskiem, które "niepokoi, ale niestety nie zaskakuje w obliczu realiów politycznych w Niemczech".

Według eksperta WSI, prof. Bettiny Kohlrausch, rynek pracy ogranicza możliwości kariery kobiet, ponieważ praca zawodowa jest niezwykle trudna do pogodzenia z opieką, a ta wciąż w większości spoczywa na kobietach. – Obecnie nie ma żadnych dyskusji politycznych, a tym bardziej propozycji, aby to zmienić – wyjaśnia Bettina Kohlrausch.

