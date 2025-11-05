Polacy już rozpoczęli zakupy świąteczne. Zaskakujące dane

"Jeśli chodzi o terminy zakupów, dwóch na pięciu Polaków deklaruje, że rozpoczyna je na początku ostatniego miesiąca roku (1-15 grudnia). Z kolei niemalże jedna trzecia (29 proc.) robi to już w listopadzie. Co dziesiąty nie wie kiedy, bo tego nie planuje, natomiast 9 proc. deklaruje, że zaczyna zakupy na święta Bożego Narodzenia na ostatnią chwilę. Na przygotowania już w październiku wskazało 7 proc. respondentów, a we wrześniu lub wcześniej zaledwie 1 proc. Dane te pokazują, że mimo coraz wcześniejszego startu sezonu świątecznego, większość Polaków wciąż rozpoczyna zakupy na Boże Narodzenie dopiero w grudniu – co potwierdza silne przywiązanie do tradycyjnego rytmu przygotowań" – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi "Polaków portfel własny: E-commerce od święta".

Z raportu wynika też, że ponad dwie trzecie (67 proc.) Polaków deklaruje, że treści dotyczące świąt, zarówno w formie reklam, jak i kolekcji w sklepach stacjonarnych wkraczają na rynek przedwcześnie. Jedna piąta ankietowanych twierdzi, że pojawiają się w odpowiednim czasie. Zaledwie dla 3 proc. są zbyt późno, natomiast 6 proc. nie zwraca na nie uwagi.

Dla tych wydatków Polacy przygotowują plan

Jeśli chodzi o planowanie wydatków świątecznych z wyprzedzeniem, największa grupa, bo 48 proc. badanych wskazała, że robi taki plan tylko dla części produktów, np. prezentów. Z kolei 14 proc. respondentów szczegółowo planuje wszystkie zakupy z tej okazji.

"Widzimy, że tryb przygotowań do świąt w społeczeństwie jest dość mocno zróżnicowany. Przykładowo, aż 43 proc. kobiet deklaruje, że rozpoczyna zakupy na tę okazję we wrześniu, październiku lub listopadzie, czyli z dużym wyprzedzeniem. Wśród mężczyzn na te odpowiedzi wskazało 31 proc. Panowie z kolei wyraźnie częściej zaczynają je w grudniu lub na ostatnią chwilę – 55 proc., wobec 43 proc. wśród pań. Ciekawie wyglądają także opinie Polaków o tym, czy produkty i reklamy świąteczne pojawiają się w odpowiednim czasie. Pomimo, że kobiety częściej niż mężczyźni zaczynają świąteczne zakupy z wyprzedzeniem, to aż 73 proc. respondentek uważa, że treści i kolekcje związane z Bożym Narodzeniem pojawiają się zbyt wcześnie. Dla porównania wśród panów odsetek ten wyniósł 61 proc." – skomentował Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi w Santander Consumer Banku Patryk Perliński, cytowany w materiale.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 27 września – 6 października 2025 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków robiących zakupy online. Próba n = 1005.

