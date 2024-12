Kosztowne święta. Wiadomo, ile Polacy planują wydać na prezenty

"Blisko co 5 osoba (19 proc.) jeszcze tego nie wie [ile wyda na prezenty świąteczne], ale 26 proc. pytanych deklaruje wydatki rzędu 251 zł – 500 zł. Na zakupy w przedziale 10 zł – 250 zł zdecyduje się 16 proc. ankietowanych, natomiast od 501 zł do 750 zł planuje wydać 14% badanych. Od 751 zł do 1000 zł na zakupy chce przeznaczyć 12 proc. kupujących. Na wyższe kwoty zdecyduje się jedynie 13 proc. badanych, będą to wydatki od 1001 zł do 1500 zł (6 proc.) oraz 1501 zł do 2000 zł (3 proc.). Natomiast na zakupy powyżej 2000 zł pozwoli sobie 4 na 100 Polaków" – czytamy w komunikacie.

Kosztowne wydatki na święta

Z raportu wynika, że 37 proc. badanych na świąteczne sprawunki przeznaczy tyle samo, co ostatnio. Jednak nieco ponad 4 na 10 Polaków (27 proc.) nie potrafi określić, czy wyda w tym roku więcej. 15 proc. ankietowanych zakupy zrobi za kwotę niższą niż ostatnio, natomiast 21 proc. deklaruje, że wyda więcej niż poprzednio.

"Aż 35 proc.badanych deklaruje, że na prezenty przeznaczy od 10 zł do 250 zł więcej niż przed rokiem, natomiast 25 proc. osób wskazuje, że będą to kwoty od 251 zł do 500 zł wyższe. Od 501 zł do 750 zł więcej wyda 15 proc. kupujących, 9 proc. badanych deklaruje wzrost wydatków od 751 zł do 1000 zł. Od 1001 zł do 1500 zł więcej zamierza wydać 6 proc. ankietowanych, a od 1501 zł do 2000 zł jedynie 5 proc.. Tylko 3 proc. Polaków planuje wydatki większe o 2000 zł. Zdania na ten temat nie ma 2 proc. badanych" – czytamy również.

Jak wskazują autorzy badania wyższe wydatki ankietowani uzasadniają przede wszystkim wzrostem cen (69 proc.). Część z nich przyznaje, że ma więcej wydatków niż w poprzednich latach (26 proc.), a co czwarty (25 proc.) pytany stwierdza, iż dysponuje wyższym budżetem na świąteczne zakupy. 21 proc. osób planuje święta w liczniejszym niż poprzednio gronie. Powodu zwiększenia wysokości wydatków nie potrafi wskazać 1 proc. pytanych.

Słodycze, klocki, gry. Co dzieci znajdą pod choinką?

Poszukiwania rzeczy, które znajdą się pod choinką Polacy zaczynają już w listopadzie i pierwszej połowie grudnia (tak deklaruje po 36 proc. badanych). 14 proc. pytanych przyznaje, że robią to w ostatniej chwili. 9 osób na 100 zaczyna kolekcjonowanie świątecznych podarków nawet kilka miesięcy wcześniej. Natomiast 5 proc. badanych podchodzi do tematu jeszcze inaczej, podano również.

Ponad połowie (62 proc.) kupowanie prezentów sprawia przyjemność. Blisko co 4 osoba (19 proc.) wyznaje, że męczy ją ten coroczny "obowiązek", a 16 proc. uważa go za naturalną czynność. Tylko 1 proc. ma inne zdanie na ten temat, czytamy dalej.

"Dzieci pod choinką znajdą przede wszystkim słodycze (tak deklaruje 54 proc. ankietowanych), klocki (49 proc.), gry i puzzle (46 proc.), a także zestawy edukacyjne (36 proc.). Po 34 proc. pytanych planuje kupić książki i kolorowanki oraz lalki, maskotki lub figurki. Kolejne na liście prezentów są: samochody, pojazdy, kolejki (28 proc.), sprzęt elektroniczny (21 proc.) i sportowy (13 proc.). 12 proc. Polaków ma inny pomysł na prezent dla najmłodszych" – czytamy w materiale.

"Dorośli, mogą liczyć na kosmetyki (61 proc.), również słodycze (41 proc.) i zestawy prezentowe (38 proc.). W Wigilię otrzymają oni także: książki, gry, filmy lub płyty (37 proc.), akcesoria domowe takie jak np. filiżanki (31 proc.) i bony lub karty prezentowe (30 proc.). Po 29% ankietowanych deklaruje zakup biżuterii i zegarków oraz sprzętu elektronicznego. Po 27 proc. wybierze akcesoria dekoracyjne (np. świece, koce, poduszki) oraz ubrania. Z tym, że na zakup obuwia zdecyduje się jedynie 7 proc. pytanych. Co 5 Polak (21 proc.) kupi najbliższej osobie akcesoria lub dodatki albo alkohol". 'Coś oryginalnego', jak np. czyli wycieczka za granicę lub bilet na koncert, wskazuje 18 proc. badanych" – zakończono.

Badanie DIY wykonane na platformie Omnisurv by IQS w dniach 28.11-01.12.2024 r. Próba ogólnopolska, Wiek: 18-64, N=500

PayPo prowadzi działalność od 2016 roku, a z rozwiązania firmy można skorzystać w 30 tys. sklepów online, w tym m.in. CCC, eobuwie.pl, Modivo, Reserved, Answear, MediaMarkt, Sephora, Decathlon, AliExpress i Temu. Polscy konsumenci chętnie korzystają z usług firmy – liczba aktywnych użytkowników PayPo wynosi już 1,8 mln osób. W 2023 roku obsłużyła ona około 13,5 mln transakcji na łączną kwotę 3,7 mld zł.

