Kolejna fala zwolnień w polskim zakładzie. Pracę straci 800 osób

W ciągu najbliższego roku pracę ma stracić około 800 osób. To kolejny etap restrukturyzacji spółki, która już na początku 2025 roku pożegnała się z blisko 500 pracownikami.

Zwolnienia grupowe we wszystkich zakładach należących do firmy

Według informacji "Nowej Gazety Biłgorajskiej", grupowe zwolnienia obejmą wszystkie zakłady firmy – w tym w Biłgoraju i Zamościu. Zmiany dotkną zarówno pracowników produkcji, jak i administracji. Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju potwierdził, że BRW złożyła już formalne zawiadomienie o zamiarze redukcji etatów. – Pracodawca zgłosił możliwość zwolnienia w grupie BRW S.A. do 800 osób z blisko 2700 zatrudnionych w tej grupie kapitałowej – poinformował Andrzej Naworol, przewodniczący Zakładowej "Solidarności".

Związkowcy sprzeciwiają się planom firmy i nie podpisali Regulaminu Zwolnień, podobnie jak przy wcześniejszej redukcji. Domagają się wyższych odpraw i podkreślają, że wielu pracowników jest związanych z firmą od kilkudziesięciu lat. – Walczymy o ludzi, którzy tworzyli tę firmę. Średnia wieku zatrudnionych to 49–50 lat. Nie chcemy, by te osoby zostały bez pracy – zaznaczył Naworol.

Nowy właściciel i niepewna przyszłość

Black Red White od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Spółka zakończyła 2024 rok ze stratą przekraczającą 130 mln zł. Dodatkowo fiaskiem zakończyła się próba przejęcia firmy przez austriacki koncern XXXLutz, który wycofał się z transakcji. Obecnie kontrolę nad grupą ma przejąć przedsiębiorca Dariusz Formela, były prezes BRW. Wniosek w tej sprawie czeka na decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Związkowcy liczą, że po sfinalizowaniu transakcji nowy właściciel ograniczy skalę zwolnień. – Uważamy, że prezes Formela nie po to przejmuje firmę, żeby ją zamykać – dodaje przewodniczący "Solidarności".

Aktualnie grupa Black Red White posiada 82 sklepy własne, z czego 78 w Polsce. Restrukturyzacja ma pomóc w poprawie kondycji finansowej firmy i dostosowaniu jej do trudnych realiów rynkowych, w tym rosnących kosztów energii i materiałów.

Czytaj też:

160 pracowników na bruk. Znany zakład produkcyjny znika z RaciborzaCzytaj też:

Fala zwolnień w Polsce. Tysiące Polaków straci pracę