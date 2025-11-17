Do Rzeczy S.A. wydłuża czas zapisu na akcje! Spotkaj nas na ForFin w Warszawie!

Zapisy na akcje przyjmowane są online za pośrednictwem platformy DM INC pod adresem www.platforma.dminc.pl

Na decyzję zarządu wpłynęła analiza przebiegu procesu inwestycyjnego – Spółka dostrzega, że wielu inwestorów chce poznać szczegóły oferty bezpośrednio od jej przedstawicieli — i taką możliwość zapewnią właśnie targi ForFin.

— Od lat tworzymy tygodnik dla osób ceniących niezależne myślenie i wolność słowa. Teraz mogą dołączyć do nas także jako akcjonariusze. Wydłużając zapisy, chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona osób podzielających nasze wartości. Obecność na największych targach inwestorskich ForFin to doskonała okazja do bezpośrednich rozmów o planach rozwoju spółki — mówi Paweł Lisicki, wiceprezes Do Rzeczy S.A.

Szczegóły oferty publicznej

Nowy termin zakończenia zapisów to 5 grudnia 2025 r. o godz. 16:00. Zapisy przyjmowane są online za pośrednictwem platformy DM INC pod adresem www.platforma.dminc.pl Ofertą publiczną objęte jest od 10 do 54 823 akcji serii „E” i przy cenie emisyjnej 57 zł każda. Wszystkie informacje o spółce, czynnikach ryzyka i zasadach dystrybucji dostępne są w opublikowanym Memorandum Informacyjnym spółki i na naszych stronach internetowych www.dorzeczy.pl/gielda

Wszystkich zainteresowanych inwestorów zapraszamy do osobistego spotkania z Zarządem i zespołem Do Rzeczy S.A. podczas targów ForFin – Forum Finansów i Inwestycji, które odbędą się na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie w dniach 21–22 listopada 2025 r.. To największe wydarzenie dla inwestorów indywidualnych w Polsce, gromadzące tysiące uczestników oraz najważniejsze podmioty rynku kapitałowego. Na naszym stoisku będzie można porozmawiać o strategii spółki, planowanym debiucie na NewConnect oraz szczegółach trwającej oferty publicznej.

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie organizatora: www.forfin.pl