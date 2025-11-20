Sikorski da z podatków na wojnę 100 milionów dolarów. Mentzen reaguje

Decyzją ministra spraw zagranicznych kolejne miliony popłyną na Ukrainę. – Z budżetu, który mam w MSZ, zamierzam jeszcze przed końcem roku przelać 100 milionów dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy w ramach programu PURL, z którego kupujemy amerykańskie uzbrojenie – powiedział Sikorski w czwartek w Brukseli, przed posiedzeniem unijnej Rady ds. Zagranicznych.

Program PURL (Priority Ukraine Requirements List) ma na celu zakup amerykańskiej broni i amunicji dla Ukrainy przez rządzących w Europie na wojnę z Rosją. Za kadencji Trumpa Waszyngton zmienił sposób wspierania Kijowa poprzez zaprzestanie bezpośredniego finansowania części uzbrojenia i sprzętu militarnego.

Sikorski da 100 milionów. Mentzen: Brakuje na szpitale, a stać nas na finansowanie Ukrainy?

"Najbliżsi współpracownicy Zełenskiego ukradli 100 mln dolarów, a zaraz potem Sikorski chce przekazać Ukrainie 100 mln dolarów" – zwrócił uwagę współprzewodniczący Konfederacji i prezes Nowej Nadziei.

Może niech po prostu Ukraińcy przestaną kraść? Wtedy nie trzeba będzie im pomagać" – dodał.

"Pieniądze polskich podatników powinny iść na potrzeby Polaków, a nie na rozkradzenie na Ukrainie. Polska nie ma pieniędzy na polskie szpitale, a stać nas na finansowanie Ukrainy?" –podkreślił Sławomir Menzten.

Kolejna afera korupcyjna w bliskim otoczeniu Zełenskiego

Chodzi o kolejną wielką aferę korupcyjną na Ukrainie. Według ustaleń Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy, którego kompetencje próbował wcześniej ograniczyć Wołodymyr Zełenski, siatka wysoko postawionych urzędników, w tym przyjaciel prezydenta Tymur Mindicz, miała pobierać od kontrahentów między innymi koncernu energetycznego Enerhoatom łapówki w wysokości od 10 do 15 procent wartości kontraktów. Łączna wysokość wręczonych łapówek ma sięgać około 100 milionów dolarów. Mindicz uciekł przez Polskę do Izraela. Ukraińskie służby antykorupcyjne zatrzymały część podejrzanych.

