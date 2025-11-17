Rośnie deficyt budżetowy. Ministerstwo Finansów podało najnowsze dane

Według MF, w omawianym okresie dochody budżetu państwa wyniosły 471,7 mld zł, co stanowi 74,5 proc. planu. Wydatki to 698,8 mld zł, czyli 75,8 proc. tego, co zapisano w ustawie budżetowej. Z kolei deficyt wyniósł 227,1 mld zł, to jest 78,6 proc. zakładanej wartości.

Rośnie deficyt, wpływy maleją

W porównaniu z analogiczny okresem ubiegłego roku dochody państwa są niższe o ok. 47,9 mld zł (tj. 9,2 proc.). Jak tłumaczy ministerstwo, to efekt wdrożenia reformy udziałów jednostek samorządu terytorialnego. Gdyby nie zmiany w prawie, dochody w omawianym okresie wyniosłyby 572,6 mld zł, tj. 101 mld zł więcej niż obecnie.

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 415,9 mld zł i były niższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2024 r. o ok. 48,7 mld zł (tj. 10,5 proc.). Wzrosły dochody z podatków VAT i CIT oraz akcyzy.

"Porównując dane o wykonaniu dochodów budżetu państwa w zakresie PIT i CIT do wykonania z 2024 r. należy pamiętać, że od 2025 r. w życie weszła reforma finansowania samorządów, która zmieniła udziały JST w PIT i CIT. Wobec tego udziały przypadające budżetowi państwa są nieporównywalne między tymi latami" – przypomina ministerstwo.

Wydatki w obecnym roku są wyższe o ok. 49,4 mld zł (tj. 7,6 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2024 (649,3 mld zł, tj. 74,9% planu). Jak tłumaczy resort finansów, różnica wynika z przekazania środków na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji wraz z odsetkami Polskiego Funduszu Rozwoju S. A. wyemitowanych w roku 2020 na sfinansowanie rządowego programu „Tarcz Finansowych oraz sfinansowanie zobowiązań głównie z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w latach 2020-2023. Oba punkty dają łącznie kwotę 56,2 mld zł.

Największe kwotowo wydatki dotyczyły: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obrony narodowej oraz obsługi sługi Skarbu Państwa.

Czytaj też:

KE podała nową prognozę ekonomiczną dla Polski. Jest zła wiadomośćCzytaj też:

Koniec fikcyjnych B2B. Rząd liczy na miliony, pracodawcy biją na alarm