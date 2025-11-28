ForFin 2025 za nami. Ogromne zainteresowanie stoiskiem Do Rzeczy S.A.

ForFin 2025 to wydarzenie edukacyjne skierowane do wszystkich osób, które są zainteresowane zarządzaniem własnymi finansami. Naszym celem jest przybliżenie większości aspektów finansów osobistych, dzięki którym każdy będzie mógł podejmować lepsze i bardziej świadome decyzje finansowe, oszczędzać na emeryturę (i nie tylko), inwestować w rozmaite aktywa oraz stawiać kolejne kroki na drodze do finansowego bezpieczeństwa i niezależności.

ForFin 2025 to także możliwość zapoznania się z ofertą wielu instytucji finansowych: banków, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i innych podmiotów oferujących możliwość pomnażania pieniędzy. Nie zabrakło także spółek giełdowych i instytucji tworzących polski rynek kapitałowy, które również będzie można poznać bliżej. Na PGE Narodowym swoje stanowisko miało również Do Rzeczy S.A., które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

Galeria:

Do Rzeczy S.A. na ForFin 2025

Emisja akcji Do Rzeczy S.A.

Akcje Do Rzeczy S.A. w ofercie publicznej można nabyć do 5 grudnia 2025 r. do godz. 16:00. Zapisy na akcje przyjmowane są online za pośrednictwem platformy DM INC pod adresem www.platforma.dminc.pl

– Od lat tworzymy tygodnik dla osób ceniących niezależne myślenie i wolność słowa. Teraz mogą dołączyć do nas także jako akcjonariusze. Wydłużając zapisy, chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona osób podzielających nasze wartości. Obecność na największych targach inwestorskich ForFin to doskonała okazja do bezpośrednich rozmów o planach rozwoju spółki – mówi Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy" i wiceprezes Do Rzeczy S.A.

