Skandal z unijną pomocą żywnościową. Zatrzymanie po akcji CBA

Jak podkreśla CBA, działania były prowadzone na polecenie Prokuratury Europejskiej.

2,5 tys. ton żywności z funduszy europejskich

Z komunikatu opublikowanego w środę przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wynika, że 21 stycznia 2026 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali na Dolnym Śląsku kolejną osobę. "To efekt śledztwa w sprawie członków organizacji religijnej podejrzanych o nieuczciwą dystrybucję żywności przeznaczonej dla osób najbardziej potrzebujących" – poinformowało Biuro.

Śledczy ustalili, że organizacja objęta postępowaniem otrzymała 2,5 tys. ton żywności o wartości ponad 3,7 mln euro (ok. 15,8 mln zł) w ramach programu pomocy żywnościowej z funduszy europejskich na lata 2021–2027. Jak zaznacza CBA, "z oznakowania produktów żywnościowych wynikało wprost, że nie są przeznaczone do sprzedaży", a artykuły miały trafić "nieodpłatnie do osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym".

Dostawy realizował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach programu współfinansowanego w 90% z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. CBA podkreśla, że KOWR pełnił rolę "pośrednika i podmiotu rozliczającego program pomocy żywnościowej". Organizacja miała również otrzymać dodatkowe środki unijne na koszty administracyjne, transport oraz magazynowanie. "Wartość przekazanych na ten cel środków wyliczono na ponad 500 000 EUR (2,2 mln zł)" – wskazano w komunikacie.

Nielegalna sprzedaż w Polsce i za granicą

Zgromadzony materiał dowodowy ma wskazywać, że organizacja sprzedawała część żywności dla zysku. Jak przekazało CBA, "oznakowane produkty spożywcze trafiły do punktów sprzedaży detalicznej w Polsce i za granicą". Zgodnie z założeniami programu artykuły miały być przekazywane bezpłatnie osobom uprawnionym – "dotkniętym ubóstwem, wykluczeniem społecznym, a także uchodźcom".

Postępowanie zostało wszczęte w kwietniu 2025 r., a pod koniec maja 2025 r. sprawę przejęła Prokuratura Europejska w Katowicach. W lipcu 2025 r., na jej polecenie, funkcjonariusze Policji zatrzymali sześć osób oraz przeprowadzili przeszukania domów, biur i magazynów należących do zatrzymanych, a także terenu parafii organizacji religijnej. Przeszukano także miejsca, gdzie żywność z programu pomocowego była nielegalnie sprzedawana.

Prokurator Prokuratury Europejskiej postawił zatrzymanym – czterem mężczyznom i dwóm kobietom – zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa oraz fałszowania dokumentów. 17 lipca 2025 r. sąd zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich podejrzanych tymczasowego aresztu.

Czytaj też:

Caritas Ukraina: Ludzie płaczą, gdy dostaną ciepły posiłek