Zwrot podatku za paliwo. Rolnicy mogą składać wnioski

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od 2 lutego do 2 marca 2026 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

"W tym roku zwrot podatku akcyzowego został ustalony w wysokości 1,48 zł do litra zakupionego oleju napędowego" – wskazano w komunikacie.

Rolnik, który chce otrzymać zwrot podatku, powinien złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy.

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

"Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie), potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2025 r. do 31 stycznia 2026 r. – w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego określonego na 2026 r." – czytamy w komunikacie.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń, do wniosku należy dołączyć również dokument z informacjami o średniej rocznej liczbie świń oraz o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni posiadanych przez producenta rolnego w 2025 r.

Dokument powinien być wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub wygenerowany z komputerowej bazy danych – podkreśla ministerstwo.

