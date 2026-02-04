Rząd szykuje nowy program. Chodzi o dopłaty dla rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad nowym rozwiązaniem, dzięki któremu rolnicy będą mogli uzyskać dofinansowanie do budowy kojców dla psów. Po złożeniu odpowiedniego wniosku, środki w formie zryczałtowanej miałaby wypłacać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– To pieniądze, które będą dostępne dla rolników na przygotowanie odpowiednich kojców dla psów, żeby nie były trzymane na łańcuchach, miały odpowiednie warunki, żeby był spełniony dobrostan. To wszystko wymaga dodatkowych środków – mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski na konferencji prasowej w Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie).

Program "Pies w zagrodzie" ma być odpowiedzią na zawetowanie przez prezydenta Karola Nawrockiego tzw. ustawy łańcuchowej. Pierwsza odsłona programu ma ruszyć w tym roku i objąć nawet kilkanaście tysięcy gospodarstw. Na razie nie wiadomo jednak, o jakich kwotach mowa.

Weto prezydenta ws. "ustawy łańcuchowej"

Przypomnijmy, że na początku grudnia prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę łańcuchową, zakazującą trzymania psów na uwięzi i wprowadzającą rygorystyczne wymogi dotyczące kojców, w których są one trzymane. – Choć intencja – ochrona zwierząt – jest słuszna i szlachetna, to sama ustawa była źle napisana. Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa. To prawo było oderwane od rzeczywistości – argumentowała głowa państwa.

Jednocześnie Nawrocki postanowił wyjść z własną propozycją w tym zakresie. Projekt już trafił do Sejmu. Prezydencka inicjatywa zakłada wprowadzenie zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi, jednak z pewnymi wyjątkami (np.: transport, udział w treningu, zabieg weterynaryjny).

