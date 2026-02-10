Polacy masowo kupują broń. Rekordowa liczba pozwoleń

Jak podał "Dziennik Gazeta Prawna", w zeszłym roku aż 50 tys. osób uzyskało pozwolenie na broń, co jest najwyższym wynikiem w historii statystyk po 1989 r. Łączna liczba aktywnych pozwoleń przekroczyła 411 tys., a w rękach prywatnych znajduje się już ponad milion sztuk broni. Trend ten nasilił się w ostatnich latach, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Rekordowy wzrost pozwoleń

Już w 2024 r. wydano rekordowe ok. 45-46 tys. pozwoleń, a liczba prywatnie posiadanych sztuk broni wzrosła do blisko 930 tys. W minionym roku Polacy przekroczyli symboliczną granicę miliona sztuk broni palnej w prywatnych rękach. Jak wskazuje "DGP", najczęściej wybierane są pozwolenia sportowe oraz kolekcjonerskie.

Gazeta zauważa, że rosnąca liczba pozwoleń i sztuk broni nie umknęła uwadze polityków. "Niedługo może być o nie trudniej i drożej. Zaostrzenia przepisów zezwalających na posiadanie broni domagają się bowiem posłowie Polski 2050. Chcą, by posiadacze poddawali się badaniom lekarskim" – czytamy.

Jak wygląda prawo dotyczące broni w Polsce?

W Polsce posiadanie broni jest ściśle regulowane ustawą o broni i amunicji — obywatel musi uzyskać pozwolenie (np. do celów sportowych, kolekcjonerskich, łowieckich czy obrony osobistej), przejść badania lekarskie oraz egzamin.

Dane Komendy Głównej Policji wskazują, że Polacy nadal są stosunkowo mało uzbrojeni w porównaniu z innymi krajami Europy, mimo dynamicznego wzrostu liczby pozwoleń.

