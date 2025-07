Posłowie Konfederacji chcą uzbroić Polaków w hełmy i kamizelki kuloodporne

Handel materiałami wojskowy reguluje ustawa z 2019 r. Zgodnie z jej zapisami, obecnie nawet na sprzedaż sprzętu ochronnego, takiego jak kamizelki kuloodporne czy hełmy, spełniającego wojskowe i policyjne standardy, trzeba mieć koncesję.

Wojskowy hełm w domu każdego Polaka. Pomysł Konfederacji

Projekt autorstwa posłów Konfederacji zakłada, że po zmianach hełmy i kamizelki mógłby kupić każdy pełnoletni obywatel Unii Europejskiej, jedynie za okazaniem dowodu tożsamości. "Trudno odmawiać obywatelom Polski, zwłaszcza tym, zamieszkującym jej wschodnie rejony, prawa do wzmocnienia swojej pasywnej ochrony" – twierdzą wnioskodawcy.

Argumentują, że osoby chcące nabyć taki sprzęt ochronny, padają ofiarą oszustów oferujących kamizelki albo hełmy niechroniące nawet przed odłamkami, o pociskach karabinowych nie wspominając.

Jak podkreśla "Dziennik Gazeta Prawna", rynek rzeczywiście jest pełen tego typu wyposażenia. "Sprowadzane z Zachodu hełmy wojskowe, dla niepoznaki sprzedawane w celach kolekcjonerskich, można nabyć za 3,5 tys. zł. Tańsze, chroniące jedynie przed odłamkami i rekomendowane na strzelnice, to koszt ok. 2 tys. zł" – czytamy.

Projekt trafił do Sejmu. Nie wszystkim się podoba

Projekt ustawy ułatwiający handel tego typu akcesoriami trafił do Sejmu i został skierowany do komisji spraw wewnętrznych. Posłowie Konfederacji twierdzą, że będzie on jednym z elementów szeroko omawianej deregulacji i pomoże biznesowi. Podkreślają również, że zyskają na tym polscy producenci i tylko w pierwszym roku po zmianie przepisów sektor zarobi do 10 mln zł.

"Pomysł nie wszystkim się jednak podoba. Pojawia się też obawa, że to pierwszy krok do liberalizacji przepisów o handlu i posiadaniu broni" – zaznacza "Gazeta Prawna". Cytowany w artykule ekspert ds. bezpieczeństwa Marcin Samsel uważa, że doprowadzi to m.in. do powstania szarej strefy i ułatwi dostęp do tego typu sprzętu grupom przestępczym.

