Obiecywali, ale tego nie zrobią. Rolnicy mogą być zawiedzeni

W czwartek premier Donald Tusk poinformował, że jego gabinet nie planuje składać skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie umowy handlowej z krajami Mercosuru. W połowie marca Sejm przyjął uchwałę, w której wzywał rząd do podjęcia właśnie takich kroków, niezależnie od działań innych unijnych instytucji. Wcześniej minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiadał taką skargę.

– Jak państwo wiecie, taka skarga została już złożona na wniosek Parlamentu Europejskiego – podkreślił szef rządu. 21 stycznia PE skierował wniosek o zbadanie zgodności umowy UE-Mercosur z unijnymi traktatami.

UE realizuje umowę z Mercosur

W połowie marca tego roku Komisja Europejska rozpoczęła formalne działania umożliwiające tymczasowe stosowanie porozumienia z państwami Mercosur – Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Kolegium komisarzy uzgodniło procedury, które mają doprowadzić do uruchomienia umowy jeszcze przed jej pełną ratyfikacją.

W poniedziałek KE poinformowała, że porozumienie będzie obowiązywać tymczasowo począwszy od 1 maja 2026 roku. Od tego dnia przestaną obowiązywać cła i bariery handlowe dla produktów z krajów Mercosur. Do czasu pełnej ratyfikacji wstrzymane będą inne kwestie, np. ochrona inwestycji.

Komisja wskazała, że jak dotąd Argentyna, Brazylia i Urugwaj zakończyły procedurę ratyfikacji umowy. Wkrótce to samo ma zrobić Paragwaj.

Od 1 maja tego roku obowiązywać będą zapisy umowy dotyczące wyłącznie handlu, ponieważ jest to obszar, w którym Komisja Europejska ma wyłączne kompetencje.

Umowa UE–Mercosur była negocjowana przez ponad 25 lat i ma stworzyć jedną z największych stref wolnego handlu na świecie, obejmującą około 720 milionów mieszkańców. Zakłada m.in. szerokie otwarcie europejskiego rynku na produkty rolne z Ameryki Południowej – w tym wołowinę, drób, cukier czy etanol. To właśnie te zapisy budzą największe obawy wśród rolników w wielu krajach Unii Europejskiej. Krytycy porozumienia ostrzegają, że zwiększony import tańszej żywności z Ameryki Południowej może uderzyć w europejskie gospodarstwa.

Czytaj też:

Rząd przegapił termin skargi ws. Mercosur? Krajewski wyjaśnia