Zmiany w Enerdze. Nowa prezes

Jednocześnie rada powołała od tego samego dnia Przemysława Janiaka w skład zarządu i powierzyła mu funkcję wiceprezesa.

"Magdalena Kamińska od 4 lutego 2025 roku pełniła funkcję wiceprezesa zarządu Energi SA ds. finansowych, a od 12 listopada tego samego roku – p.o. prezesa zarządu spółki. Wcześniej, od lipca 2024 roku, była wiceprezesem zarządu Energi Wytwarzania. Jest członkiem rady nadzorczej w spółce Baltic Service Offshore Solutions sp. z o.o. (podmiot z Grupy Energa) oraz członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. [...] Z Grupą Energa związana od 2011 roku, gdzie m.in. zarządzała obszarem finansów pełniąc funkcję zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentu Finansów" – czytamy w komunikacie.

Oto nowy skład zarządu spółki Energa

Przemysław Janiak od 2020 roku ściśle współpracował z Grupą Energa w obszarze strategii, przygotowania i realizacji inwestycji w źródła gazowe, ciepłownicze oraz morską energetykę wiatrową, podano także.

Skład zarządu od 1 kwietnia kształtował się będzie następująco:

Magdalena Kamińska, prezes zarządu,

Piotr Szymanek, wiceprezes zarządu,

Michał Gołębiowski, wiceprezes zarządu,

Przemysław Janiak, wiceprezes zarządu.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 roku większościowy pakiet należy do Orlenu (wg stanu na koniec 2025 roku 92,04 proc. akcji, co odpowiada 94,09 proc. z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Miała 20,89 mld zł przychodów w 2024 roku.

