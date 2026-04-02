Nowe maksymalne ceny paliw. Ile zapłacimy w Wielki Piątek?

Tak wynika z obwieszczenia ministra energii opublikowanego w czwartek (2 kwietnia) w Dzienniku Urzędowym (Monitor Polski).

W czwartek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,23 zł (o 4 gr więcej niż cena maksymalna ustalona na piątek), benzyny 98 – 6,84 zł, (także o 4 gr więcej), a oleju napędowego – 7,65 zł (o 1 gr więcej).

W środę (1 kwietnia) litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,21 zł (czyli o 2 gr mniej niż w czwartek), benzyny 98 – 6,81 zł (o 3 gr mniej), a oleju napędowego – 7,66 zł (o 1 gr więcej).

We wtorek (31 marca), czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, sytuacja wyglądała następująco: benzyna 95 kosztowała 6,16 zł, benzyna 98 – 6,76 zł, a olej napędowy – 7,60 zł.

VAT i akcyza w dół. Nowe maksymalne ceny paliw

W ramach przyjętego pod koniec marca pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej) podatek VAT od paliw został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy).

Zgodnie z przepisami, minister energii będzie codziennie publikował maksymalne stawki. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Skutki wojny w Iranie. Pakiet CPN ma ulżyć kierowcom

Regulacje zostały przyjęte w ekspresowym tempie w piątek (27 marca), a następnie podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Według premiera Donalda Tuska, pakiet CPN obniży ceny paliw na stacjach o ok. 1,2 zł na litrze, a kierowcy zaoszczędzą ok. 60 zł przy tankowaniu 50-litrowego baku.

Ceny paliw wystrzeliły po tym, jak Iran w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki zablokował Cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową.

W czwartek rano (2 kwietnia) ropa na światowych rynkach znów drożała, po tym jak kilka godzin wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział w orędziu "mocne" ataki na Iran.

