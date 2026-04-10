Handlowy gigant znika z rynku. Po 13 latach działalności

Sklep internetowy Selgros24.pl znika z rynku e-commerce po 13 latach działalności. Serwis dlahandlu.pl wskazuje, że decyzja Transgourmet Polska to efekt rosnących kosztów i straty sięgającej 36,6 mln zł.

Platforma Selgros24.pl zakończyła przyjmowanie zamówień z końcem marca 2026 roku. Podano, że wszystkie zamówienia złożone do ostatniego dnia działania zostały zrealizowane zgodnie z wybraną formą dostawy. Klienci mogą jeszcze czasowo korzystać ze swoich kont, jednak dostęp do serwisu będzie możliwy jedynie do 10 kwietnia 2026 roku. Data ta wyznacza całkowity koniec funkcjonowania platformy zakupowej.

Spółka nie planuje w najbliższym czasie powrotu do sprzedaży online. Platforma została uruchomiona w 2013 roku i była skierowana głównie do przedsiębiorców posiadających kartę klienta sieci. W ofercie znajdowały się m.in. produkty do domu, sprzęt RTV, artykuły biurowe oraz motoryzacyjne. Serwis obejmował swoim zasięgiem całą Polskę. Za funkcjonowanie e-sklepu odpowiadała spółka Transgourmet Polska, operator sieci Selgros.

Sprzedaż stacjonarna pozostaje

Transgourmet Polska zakończył 2024 rok ze stratą netto na poziomie 36,6 mln zł, mimo przychodów przekraczających 4 mld zł. Na pogorszenie wyników wpłynęły przede wszystkim rosnące koszty operacyjne, w tym wzrost wynagrodzeń. Firma zdecydowała sięna redukcję zatrudnienia o około 5 proc., a na koniec 2024 roku zatrudniała 4 171 pracowników. Jednocześnie liczba klientów przekroczyła 2,1 mln.

W przypadku grupy Selgros, zamknięcie sklepu internetowego oznacza odejście od sprzedaży internetowej na rzecz wzmocnienia pozycji w handlu stacjonarnym i obsłudze kluczowych klientów biznesowych. Decyzja o zamknięciu sklepu internetowego nie oznacza wycofania się marki z polskiego rynku. Firma podkreśla, że koncentruje się obecnie na rozwoju sprzedaży tradycyjnej oraz obsłudze sektora HoReCa (usługi hotelarsko-restauracyjno-cateringowe). Działalność hal handlowych Selgros pozostaje bez zmian – czytamy.