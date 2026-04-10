Terminal zbożowy w Gdyni nie działa. Poseł PiS: Straty to niemal 100 mln złotych

W sprawie potencjalnego dzierżawcy portu, toczy się postępowanie przed Komisją Europejską. Na początku lipca ub. r. Konsorcjum SBT (spółki Szczecin Bulk Terminal, Tapini i Ribera) podpisało wstępną umowę z Portem Gdynia na dzierżawę terminalu zbożowego. Przetarg dotyczy zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy Nabrzeżu Indyjskim i Nabrzeżu Norweskim oraz przy ul. Indyjskiej i al. Solidarności. Procedura wymagała zgody Ministerstwa Infrastruktury. Tę otrzymano we wrześniu ub. r. – opisuje portal trojmiasto.pl.

– W sprawie terminalu zbożowego nadal trwa postępowanie przed Komisją Europejską dotyczące zgody na koncentrację kapitału przyszłego dzierżawcy. Obecnie jedynie uzyskanie tej zgody warunkuje podpisanie umowy dzierżawy nieruchomości z Konsorcjum SBT. Wskazanie terminu rozpoczęcia przeładunków będzie możliwe dopiero po uzyskaniu zgody KE – poinformowało biuro prasowe Portu Gdynia. "Choć terminal zbożowy nie działa, to w Porcie Gdynia zboże jest przeładowywane przez innych operatorów i przy innych nabrzeżach. W 2026 roku (za okres styczeń-marzec) przeładowano już 1,244 mln ton zbóż, co daje 20-procentowy wzrost w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku (w 2025 roku było to 1,035 mln ton zbóż). Na ten wynik "złożyli się" inni operatorzy, czyli firma OT Port Gdynia, holenderska HES Gdynia Bulk Terminal oraz polska spółka Speed" – czytamy.

Pierwszy przetarg na dzierżawę terminalu zbożowego w Gdyni został rozstrzygnięty w listopadzie 2023 r., za rządów PiS.

Poseł Gróbarczyk: PK nie widzi podstaw do wszczęcia śledztwa

Były minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk skomentował artykuł. Przypomniał, że jesienią ubiegłego roku złożono zawiadomienie do prokuratury ws. Portu Gdynia.

"I mamy skutki fatalnego zarządzania polskimi portami przez ekipę Donalda Tuska. Terminal zbożowy w Gdyni od kilku miesięcy nie przeładował nawet jednej tony zboża!!! Straty dla Skarbu Państwa sięgają niemal 100 mln złotych. Port Gdynia nie zarabia, bo nie ma operatora. We wrześniu 2025 r. złożone zostało zawiadomienie do prokuratury, bo to było celowe działanie Tuska hamujące rozwój portu Gdynia" – napisał w serwisie X.

Następnie zwrócił się do Prokuratury Krajowej: "Nadal nie widzicie podstaw do wszczęcia śledztwa???".

Gróbarczyk przypomniał wpis wiceministra infrastruktury Arkadiusza Marchewki z marca 2024 roku. "Ważne! W MI podjęliśmy decyzję, że nie wyrazimy zgody na dzierżawę terminala zbożowego w Gdyni przez konsorcjum, które uczestniczyło w przetargu. Musimy dbać i dbamy o bezpieczeństwo naszego kraju, dlatego po zasięgnięciu opinii właściwych służb i organów, decyzja resortu nie mogła być inna" – poinformował.