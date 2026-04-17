Ważna wiadomość dla kierowców. "Ceny powinny spadać"

W skali tygodnia odnotowaliśmy spadek cen benzyn Eurosuper 95 średnio o 17 gr/l i Superplus 98 średnio o 24 gr/ l. Olej napędowy potaniał najwięcej 54 gr/l, a średni poziom cen autogazu wzrósł o symboliczny 1 gr/l. Różnice pomiędzy cenami paliw na poszczególnych stacjach są nieznaczne – przekonują eksperci.

Skala spadku cen paliw krajowych na poziomie hurtowym wskazuje na dalszy spadek cen paliw na stacjach. W okresie 18-20 kwietnia br. średnie poziomy cen powinny wynieść odpowiednio: Pb95 – 5,90 zł za l, Pb98 – 6,43 zł za l, ON – 6,40 zł za l, o ile nie dojdzie do ponownej eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie.

Średni poziom cen paliw na stacjach na 16 kwietnia br.:

• Benzyna bezołowiowa 95: 6,05 zł/l (-0,17 zł/l)

• Benzyna bezołowiowa 98: 6,60 zł/l (-0,24 zł/l)

• Olej napędowy: 7,17 zł/l (- 0,54 zł/l)

• Autogaz: 3,85 zł/l (+0,01 zł/l)

Niższa akcyza na paliwa

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański wydłużył okres niższej stawki akcyzy na paliwa silnikowe do końca kwietnia br. Pomimo niskiej przewidywalności rynku na ten moment spodziewać się możemy dalszego spadku cen na stacjach.

Prognoza cen na tydzień 17 (20-24.04.2026)

• Pb95 – 5,96 zł/l (-0,09 zł/l)

• Pb98 – 6,51 zł/l (-0,09 zł/l)

• ON – 6,90 zł/l (-0,27 zł/l)

• LPG – 3,80 zł/l (-0,05 gr/l)

Ropa naftowa

Optymistyczne dla rynku jest 10-dniowe zawieszenie broni pomiędzy Izraelem a Libanem, które ma być punktem wyjściowym dla dalszych negocjacji pokojowych zaplanowanych na weekend pomiędzy USA a Iranem w Pakistanie. Czerwcowa seria kontraktów na ropę Brent w piątek rano wyceniana jest w rejonie 99 USD/bbl.

Głębsza korekta cen ropy w dół hamowana jest zarówno niepewnością geopolityczną, ale także ograniczeniami fizycznymi uniemożliwiającymi wznowienie eksportu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. Uszkodzenia pól naftowych i rurociągów, zakłócenia w żegludze i ewakuacji pracowników sektora naftowego sprawiają, że producenci ropy naftowej z Bliskiego Wschodu będą potrzebować miesięcy, aby w pełni przywrócić produkcję po zakończeniu wojny. Jak podaje Międzynarodowa Agencja Energii podczas konfliktu uszkodzeniu uległo ponad 80 obiektów energetycznych, a ich odbudowa może potrwać nawet dwa lata. Może to oznaczać dłuższą niepewność na rynkach. Kluczowe dla rynku jest jak najszybsze uruchomienie przepływów przez Cieśninę Ormuz.

Wydarzeniem tygodnia na rynku ropy naftowej jest dwutygodniowy rozejm w wojnie na Bliskim Wschodzie, który ma obowiązywać w czasie rozpoczynających się 11 kwietnia rozmów irańsko-amerykańskich w Pakistanie. Ceny czerwcowej serii kontraktów na ropę Brent aktualnie konsolidują się w rejonie 90-100 USD/bbl. W piątek rano ropa Brent kosztuje około 97 USD/bbl. Spadek cen jest umiarkowany, ponieważ przyszłość konfliktu na Bliskim Wschodzie jest trudna do przewidzenia.

Spadek aktywności przemysłowej oraz rosnąca presja inflacyjna w gospodarkach importujących energię najsilniej odczuwalne będą dla gospodarek wschodzących w Azji i Afryce.