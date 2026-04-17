Najnowsze ceny paliw. Tyle zapłacimy w weekend

Minister energii Miłosz Motyka opublikował obwieszczenie w sprawie maksymalnych ceny paliw. W dniach 18-20 kwietnia 2026 r. będą obowiązywały następujące stawki:

benzyna 95: 6,03 zł/l (-,01 zł/l w porównaniu z 17 kwietnia 2026 r.);

benzyna 98: 6,57 zł/l (-0,02 zł/l);

olej napędowy: 7,07 zł/l (-0,11 zł/l).

Maksymalne ceny paliw

Ceny paliw wystrzeliły po tym, jak Iran w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki zablokował Cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi około jedna piąta światowego handlu ropą naftową oraz blisko jedna trzecia gazu LNG. Po fiasku amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych w Pakistanie, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił całkowitą blokadę morską Iranu.

W ramach przyjętego pod koniec marca pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej) podatek VAT od paliw w Polsce został obniżony z 23 do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy). Regulacje zostały przyjęte w ekspresowym tempie przez Sejm i Senat, a następnie podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Premier Donald Tusk przekonywał, że pakiet CPN obniży ceny paliw na stacjach o ok. 1,2 zł/l, a kierowcy zaoszczędzą ok. 60 zł przy tankowaniu 50-litrowego baku.

Zgodnie z nowymi przepisami, minister energii codziennie publikuje maksymalne stawki. Szef ME ustala pułap cenowy na podstawie algorytmu, na który składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł/l.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. Jeśli nowe stawki zostają ogłoszone przed weekendem lub świętami, obowiązują do najbliższego dnia roboczego.

