Tusk o cenach paliw. "Udało się uzyskać jeden efekt"

– Wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła do radykalnego wzrostu cen paliw na całym świecie, w Europie i też w Polsce. Dlatego wprowadziliśmy pakiet CPN – Ceny Paliw Niżej – powiedział premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w czwartek na platformie X.

– Udało się uzyskać jeden efekt. Wiem, że to jest ciągle drogo, ale jeden efekt. Ceny paliw najniżej w Europie są właśnie w Polsce. Robimy, nie gadamy – stwierdził.

twitter

Szef rządu przedstawił grafikę, na której porównano ceny Pb95. W Polsce średnia cena wynosi 6,16 zł/l. W Bułgarii jest to 6,18 zł/l, w Hiszpanii – 7,73 zł/l, a na Słowacji – 7,78 zł/l.

VAT i akcyza w dół, maksymalne ceny paliw

W ramach przyjętego pod koniec marca pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej) podatek VAT od paliw został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy). Zgodnie z przepisami, minister energii codziennie publikuje maksymalne stawki. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

W piątek (3 kwietnia) litr Pb95 ma kosztować nie więcej niż 6,19 zł, Pb98 – 6,80 zł, a oleju napędowego – 7,64 zł. W czwartek (2 kwietnia) litr Pb95 kosztuje nie więcej niż 6,23 zł, Pb98 – 6,84 zł, zaś oleju napędowego – 7,65 zł. W środę (1 kwietnia) litr Pb95 kosztował maksymalnie 6,21 zł, Pb98 – 6,81 zł, z kolei oleju napędowego – 7,66 zł. We wtorek (31 marca), czyli pierwszego dnia obowiązywania maksymalnych cen, Pb95 kosztowała 6,16 zł/l, Pb98 – 6,76 zł/l, a olej napędowy – 7,60 zł/l.

Ceny paliw wystrzeliły po tym, jak Iran w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki zablokował Cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi około jedna piąta światowego handlu ropą naftową oraz blisko jedna trzecia gazu LNG.

