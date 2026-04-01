Ministerstwo nie wyklucza włączenia LPG do pakietu CPN. "W zależności od..."

Rząd wprowadził pakiet CPN, czyli Ceny Paliw Niżej. To odpowiedź na kryzys paliwowy wywołany wojną na Bliskim Wschodzie. Jednak rozwiązanie nie obejmuje gazu LPG, co wykluczyło miliony kierowców z rządowej pomocy.

– Rządowy pakiet CPN miał być odpowiedzią na rosnące w szybkim tempie ceny paliw. Jedną decyzją ministra finansów z CPN wykluczonych zostało 3 mln kierowców korzystającym z LPG. To tyle Polek i tylu Polaków, ile łącznie mieszka w pięciu dużych miastach wielkości Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania i Lublina – stwierdził Paweł Bielski, prezes Polskiej Izby Gazu Płynnego.

– Zupełnie nie robię sobie żartów z tego poważnego problemu, ale skrót CPN chyba należy od dzisiaj tłumaczyć: "Ciągle Pomijamy Najuboższych". Rozpoczęcie prac nad pakietem było zapowiadane jako zmiana, która miała być szybka i sprawiedliwa. Udała się tylko jedna część tej zapowiedzi – ocenił szef PIGP.

Izba podaje, że około 13 proc. aut na polskich drogach porusza się dzięki LPG. – LPG stanowi ważne paliwo dla części obywateli i najbliższe lata tego nie zmienią. Od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie z 534 dol. za tonę cena LPG z dnia na dzień skoczyła do poziomu 927 dol. za tonę i stale rośnie. Skoro rząd nie uwzględnił gazu płynnego w pakiecie CPN, za tę podwyżkę zapłacą obywatele – zwrócił uwagę Bielski.

LPG pominięte w pakiecie CPN. Rząd zmieni zdanie?

– Podjęliśmy decyzję, żeby w ramach pakietu CPN ograniczyć ceny tych paliw, które są najdroższe, ale nie wykluczamy kolejnych działań. Będzie to jednak zależało od dynamicznej sytuacji na rynku – powiedział minister energii Miłosz Motyka podczas briefingu prasowego, w odpowiedzi na pytanie, czy rozważane jest włączenie gazu płynnego LPG do rządowego pakietu.

We wtorek trzy organizacje branżowe, działające w branży LPG, wezwały rząd Donalda Tuska do uwzględnienia autogazu w pakiecie CPN. Minister Motyka zadeklarował, że resort podejmie dialog w tej kwestii z branżą LPG.

Ministerstwo Energii nie przewiduje natomiast działań zmierzających do ograniczenia zużycia paliw. – Nie przewidujemy ograniczeń, bo nie widzimy ryzyka z przerwaniem dostaw, nie widać też na razie nadmiernej "turystyki paliwowej – stwierdził Motyka. Z tego samego powodu strona rządowa nie przewiduje na dzisiaj uwolnienia zapasów obowiązkowych paliw.

