PiS wskazuje na błędy w rządowym CPN. Czarnek: Cały czas oszukują i kombinują

Rząd wprowadził pakiet CPN, czyli Ceny Paliw Niżej. To odpowiedź na kryzys paliwowy wywołany wojną na Bliskim Wschodzie. Jednak, jak wskazują eksperci, rozwiązanie nie obejmuje gazu LPG, przez co wykluczył miliony kierowców z rządowej pomocy.

– Zapowiedziana w czwartek przez rząd obniżka cen paliw w poniedziałek okazała się niestety obniżką tylko dla części obywateli. Samo nasuwa się pytanie, czy wpływ na tę decyzję miał fakt, że kierowców korzystających z autogazu najczęściej spotyka się poza miastami czy dużymi aglomeracjami, nierzadko są to osoby, które świadomie szukają oszczędności w obliczu rosnących kosztów życia – powiedział Paweł Bielski, prezes Polskiej Izby Gazu Płynnego.

Czarnek: Mamy rząd, który oszukuje Polaków

Do sprawy nieuwzględnienia LPG w rządowym pakiecie obniżającym ceny paliw odniósł się w środę Przemysław Czarnek. Kandydat PiS na premiera wskazywał, że "zapowiedzi były ogromnie piękne", natomiast "kończy się tak, jak się kończy".

– Przypomnę, co zgłaszałem 3 tygodnie temu. 3 tygodnie temu zgłaszaliśmy projekt ustawy, nie rozporządzeń, ustawy obniżającej VAT z 23 na 8 procent oraz akcyzę do stawek minimalnych ustawowo do końca czerwca – również na LPG (...) Co mamy? Po trzech tygodniach łaskawie obudzili się w czwartek w zeszłym tygodniu (...) w rozporządzeniach mamy obniżenie VAT-u i akcyzy, ale tylko odpowiednio do 15 kwietnia i do końca kwietnia, nie do czerwca i bez LPG. Dzisiaj, proszę państwa, około 3 miliony kierowców w Polsce tankuje gaz kilkadziesiąt procent droższy niż miesiąc temu – powiedział.

Czarnek wskazał, że brak obniżenia cen gazu uderza w najuboższych Polaków, ponieważ "na LPG jeżdżą ci, którzy naprawdę chcieli zaoszczędzić na paliwie i zakładali bardzo drogie często instalacje gazowe".

– To samo dotyczy przedsiębiorców. Otóż przedsiębiorcy, transportowcy, którzy odliczają VAT, dzisiaj mają według obwieszczenia rządu droższe ceny netto benzyny i gazu niż przed obniżkami. Miały być obniżki, a są podwyżki dla wszystkich przedsiębiorców – podkreślił były minister edukacji.

Kaczyński pisze o niskich cenach. Wskazał na "efekt Czarnka"Czytaj też:

"Tusk to drożyzna". Czarnek proponuje rozwiązanie: Składamy projekt ustawy