"Tusk to drożyzna". Czarnek proponuje rozwiązanie: Składamy projekt ustawy

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera przedstawił projekt ustawy obniżającej VAT na żywność z 5 do 0 proc. Przemysław Czarnek przypomniał, że w 2022 roku, za czasów Zjednoczonej Prawicy, podobne rozwiązanie zostało przyjęte przez rząd Mateusza Morawieckiego. Złagodziło to skutki wysokiej inflacji, jaka miała miejsce w tamtym czasie.

– To obniżenie VAT-u było długoterminowe, bo aż do, jeśli dobrze pamiętam, końca lutego 2024. Oni przyszli do władzy i podnieśli ten VAT z 0 do 5 procent ponownie – powiedział.

Czarnek wskazywał, że dzięki zaproponowanemu przez niego rozwiązaniu, do końca tego roku w kieszeniach Polaków zostanie ok. 3 mld złotych. Poseł dodał, że "żeby to zrobić szybko i nie zwlekać", złożył wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu.

– Tak jak Senat stawił się z dnia na dzień, żeby pod naszą kilkutygodniową presją […] postanowili obniżyć podatek VAT i akcyzowy, tak my proponujemy, żeby już jutro Sejm natychmiast podjął w trybie pilnym decyzję o obniżaniu podatku VAT na żywność z 5 do 0 procent, tak żeby jeszcze przed świętami te ceny produktów żywnościowych spadły o ten podatek VAT – powiedział.

Czarnek: Tusk to drożyzna

Były minister edukacji mówił dalej, że obecnie drożyzna "jest faktem". Uderzył również w szefa rządu, mówiąc, że "Tusk to drożyzna". Jego zdaniem, rząd powinien reagować na sytuacje kryzysowe bez zbędnej zwłoki. Tego też, w opinii Czarnka, mają chcieć Polacy.

– Polacy chcą normalności. Polacy chcą również interwencji państwa w sytuacji kryzysowej. My tę interwencję proponujemy. Udało się wymusić na rządzących obniżenie VAT-u i akcyzy na paliwo po kilku tygodniach. Mamy nadzieję, że również ta nasza presja przyniesie skutek i rządzący obniżą podatek VAT [na żywność – przyp. red.] z 5 do 0 procent – stwierdził.

