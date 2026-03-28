Od kiedy taniej na stacjach? Minister wskazał dzień

Pakiet rozwiązań, który premier Donald Tusk nazwał "CPN" (Cena Paliwa Niżej), w ekspresowym tempie przeszedł przez parlament. W piątek (27 marca) najpierw Sejm, a później Senat zdecydowaną większością głosów przyjął dwie ustawy, które mają obniżyć akcyzę na paliwa oraz wprowadzić maksymalne ceny detaliczne.

Celem jest złagodzenie skutków wojny na Bliskim Wschodzie, która trwa od 28 lutego i ma negatywny wpływ na ceny surowców, przede wszystkim ropy naftowej.

Motyka: Te kwestie wpływają na realną obniżkę cen paliw

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawy, które mają doprowadzić do obniżki cen paliw w Polsce. Jak poinformował rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz, decyzja zapadła w trakcie lotu do Dallas. "Prezydent RP Karol Nawrocki podczas lotu do Dallas podpisał ustawy obniżające ceny paliw. Sky is not the limit!" – napisał Leśkiewicz na platformie X.

Minister energii Miłosz Motyka powiedział w sobotę Polskiej Agencji Prasowej, że zgodnie z ustawą, obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane najszybciej w poniedziałek. Oznacza to, że ceny na stacjach benzynowych zmienią się najwcześniej następnego dnia, czyli we wtorek.

– Pamiętajmy, że na to, kiedy realnie zmienią się ceny na stacjach, wpływają kwestie administracyjne, legislacyjne i techniczne, takie jak dostosowanie systemów czy kas fiskalnych – powiedział szef resortu energii w rozmowie z PAP.

Jak zaznaczył Motyka, zgodnie z przepisami, Ministerstwo Energii będzie codziennie publikowało maksymalne stawki cen paliw.

Przepisy opublikowane w Dzienniku Ustaw

Jak podaje RMF24, w sobotę Ustawa z dnia 27 marca 2026 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ten ruch jest niezbędnym warunkiem wejścia w życie nowych przepisów.

Wcześniej politycy Prawa i Sprawiedliwości zarzucali premierowi Donaldowi Tuskowi opieszałość, jeśli chodzi o podejmowanie działań w tej sprawie.

Motyka zaznaczył, że dostawcom, którzy sprzedawaliby paliwo w cenie wyżej niż maksymalna, grożą sankcje. Natomiast stacje mogą też stosować ceny niższe niż te wyznaczone przez resort. Pytany, do kiedy będą obowiązywały maksymalne ceny paliw, minister energii przekazał, że będzie to regulowało rozporządzenie resortu finansów.

Czytaj też:

