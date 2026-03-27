Obniżka cen paliw. Senat przyjął pakiet CPN

Pakiet rozwiązań, który premier Donald Tusk nazwał "CPN" (Cena Paliwa Niżej), w ekspresowym tempie przeszedł przez parlament.

W piątek (27 marca) najpierw Sejm, a później Senat zdecydowaną większością głosów przyjął dwie ustawy, które mają obniżyć akcyzę na paliwa oraz wprowadzić maksymalne ceny detaliczne.

Celem jest złagodzenie skutków wojny na Bliskim Wschodzie, która trwa od 28 lutego i ma negatywny wpływ na ceny surowców, przede wszystkim ropy naftowej.

CPN w Sejmie i Senacie. Parlament przegłosował obniżkę cen paliw

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia ministrowi finansów obniżenie stawki akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia do 30 czerwca 2026 r. Obniżka ma być wprowadzana na czas niezbędny do ograniczenia skutków wojny na Bliskim Wschodzie.

Z kolei nowela ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada wprowadzenie urzędowych cen maksymalnych na benzynę i olej napędowy oraz systemu kar pieniężnych (do 1 mln zł) za oferowanie do sprzedaży paliw po cenie wyższej niż cena maksymalna.

Premier powiedział w czwartek (26 marca), że zmiana przepisów przełoży się na spadek cen paliw na stacjach o ok. 1,2 zł na litrze. Rozwiązania mają zacząć obowiązywać przed Wielkim Piątkiem.

Wojna na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy naftowej

Ceny paliw wystrzeliły z powodu rozpętanej przez USA i Izrael wojny z Iranem, który w odwecie ostrzeliwuje zarówno Izrael, jak i państwa arabskie w Zatoce Perskiej, uderzając nie tylko w amerykańskie bazy wojskowe w regionie, ale również w instalacje naftowe, co winduje ceny ropy naftowej.

Iran zablokował także Cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą i gazem, w tym cały eksport LNG z Kataru. Prezydent USA Donald Trump od wielu dni grozi Teheranowi, że zaatakuje irańskie elektrownie jądrowe, jeśli ten nie otworzy cieśniny. Iran przepuszcza tamtędy pojedyncze tankowce z krajów "nienastawionych wrogo".

