Ceny paliw w Polsce. Sejm zdecydował

Podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk poinformował, że rząd podjął decyzję o obniżce VAT i akcyzy na paliwo. Wprowadzona zostanie również tymczasowa cena maksymalna na paliwa.

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Za nowelą głosowało 428 posłów, przeciwko było 12.

Sejm przyjął również rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Propozycja dotyczy wprowadzenia podstawy prawnej do obniżenia stawek akcyzy w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Za zmianami w ustawie o podatku akcyzowym zagłosowało 436 posłów, nikt nie był przeciw. Jeszcze w piątek projektami zajmie się Senat. Następnie ustawy trafią do prezydenta.

Ceny paliw. Tusk ogłosił pakiet CPN

Premier Donald Tusk przedstawił w czwartek pakiet CPN. – Cena Paliwa Niżej. Skrót jest znany, szczególnie mojemu pokoleniu, wszystkim się kojarzy ze stacjami benzynowymi – powiedział. – Jeśli Sejm, Senat i prezydent zechcą wesprzeć nas w tej pracy, to jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi wszyscy powinniśmy zobaczyć ceny paliw obniżone o ok. 1,20 zł na litrze każdego z paliw – przekazał. Pakiet CPN przewiduje: obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. oraz obniżenie akcyzy na paliwa do minimum wymaganego unijnymi przepisami, tj. o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy.

– Na okres stosowania obniżonych stawek podatkowych, VAT-u i akcyzy, wprowadzimy maksymalną cenę detaliczną na paliwa – poinformował szef rządu. – Cena maksymalna będzie ustalana każdego dnia. Jest to rozwiązanie na czas kryzysu wojennego. Będzie ustalana przez ministra energii na podstawie wyników średniej ceny hurtowej oraz minimalnych kosztów operacyjnych – wyjaśnił Tusk. – Przygotowujemy także kolejne rozwiązania takie jak podatek od nadmiarowych zysków koncernów naftowych – dodał.

"Przez trzy tygodnie Orlen łupił Polaków". Poseł PiS uderza w rząd