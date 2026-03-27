Iran ogłasza mobilizację wojskową. Ponad milion żołnierzy

Poinformowała o tym agencja prasowa Tasnim, powiązana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), nazywanym także Gwardią Rewolucyjną.

Według tych doniesień, wśród żołnierzy narasta pragnienie zgotowania Amerykanom "historycznego piekła" na irańskiej ziemi. Agencja twierdzi, że władze otrzymują masowy napływ wniosków od młodych Irańczyków, którzy chcą dołączyć do paramilitarnej milicji Basidż, która jest częścią Gwardii Rewolucyjnej.

Trump znów odracza ultimatum dla Iranu

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek (26 marca), że odracza o 10 dni (do 6 kwietnia) ataki na irańskie elektrownie. Wcześniej Trump groził zniszczeniem irańskich elektrowni, jeżeli Teheran w ciągu 48 godzin nie odblokuje cieśniny Ormuz. Wkrótce potem wydłużył to ultimatum o pięć dni.

Amerykański prezydent uważa, że mimo "błędnych doniesień fałszywych mediów" Stany Zjednoczone prowadzą z Iranem rozmowy, które "idą bardzo dobrze". Teheran zaprzecza, że negocjuje z Waszyngtonem.

15-punktowy plan zakończenia wojny

Ujawniony przez "New York Times" 15-punktowy plan Trumpa na zakończenie wojny zakłada m.in. likwidację irańskich obiektów jądrowych, zaprzestanie wzbogacania uranu, ograniczenie programu rakietowego, zagwarantowanie swobodnego i bezpiecznego przepływu przez cieśninę Ormuz oraz zakończenie irańskiego wsparcia dla bojowników w innych krajach Bliskiego Wschodu.

Teheran odpowiedział własnym zestawem żądań: całkowitym zniesieniem sankcji, wypłatą reparacji wojennych, wprowadzeniem opłat za żeglugę przez cieśninę Ormuz, zniesieniem ograniczeń w programie rakietowym, gwarancją niewznawiania wojny, zamknięciem amerykańskich baz wojskowych w regionie i zakończeniem izraelskich ataków na libańską organizację Hezbollah.

Czytaj też:

