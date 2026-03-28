Tańsze paliwo. Ustawy wchodzą w życie

Pakiet rozwiązań, który premier Donald Tusk nazwał "CPN" (Cena Paliwa Niżej), w ekspresowym tempie przeszedł przez parlament. W piątek (27 marca) najpierw Sejm, a później Senat zdecydowaną większością głosów przyjął dwie ustawy, które mają obniżyć akcyzę na paliwa oraz wprowadzić maksymalne ceny detaliczne.

Celem jest złagodzenie skutków wojny na Bliskim Wschodzie, która trwa od 28 lutego i ma negatywny wpływ na ceny surowców, przede wszystkim ropy naftowej.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawy, które mają doprowadzić do obniżki cen paliw w Polsce. Jak poinformował rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz, decyzja zapadła w trakcie lotu do Dallas. "Prezydent RP Karol Nawrocki podczas lotu do Dallas podpisał ustawy obniżające ceny paliw. Sky is not the limit!" – napisał Leśkiewicz na platformie X.

Przepisy wchodzą w życie. Jest publikacja w Dzienniku Ustaw

Jak podaje RMF24, w sobotę Ustawa z dnia 27 marca 2026 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ten ruch jest niezbędnym warunkiem wejścia w życie nowych przepisów.

Wcześniej politycy Prawa i Sprawiedliwości zarzucali premierowi Donaldowi Tuskowi opieszałość, jeśli chodzi o podejmowanie działań w tej sprawie.

Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak napisał na platformie X: "Orlen podniósł hurtowe ceny paliw, a Tusk wciąż nie publikuje ustaw obniżających ceny na stacjach. Łupią nas na każdym kroku i wykorzystują do tego każdą okazję!". Z kolei Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, zaznaczył w mediach społecznościowych: "Ustawy o obniżce cen paliw? Dalej w szufladzie, mimo podpisu Prezydenta. Tusk ma przecież weekend".

Gorzkie słowa Warzechy o Nawrockim: Ja już nie mam złudzeńCzytaj też:

Nocny wpis Boguckiego. "Niestety rząd stracił trzy tygodnie"