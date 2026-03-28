Nocny wpis Boguckiego. "Niestety rząd stracił trzy tygodnie"

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawy, które mają doprowadzić do obniżki cen paliw w Polsce. Jak poinformował rzecznik głowy państwa, Rafał Leśkiewicz, decyzja zapadła w trakcie lotu do Dallas. "Prezydent RP Karol Nawrocki podczas lotu do Dallas podpisał ustawy obniżające ceny paliw. Sky is not the limit!" – napisał Leśkiewicz na platformie X.

Sprawę w nocy skomentował też Zbigniew Bogucki.

"Dwie ustawy dot. obniżenia cen paliw Pan Prezydent Nawrocki podpisał tego samego dnia, kiedy je otrzymał i przekazałem je już do publikacji do Kancelarii Premiera, żeby weszły w życie już od jutra" – napisał polityk w mediach społecznościowych. Bogucki podkreślił, że "dobre prawo Prezydent podpisuje, złe wetuje". Stwierdził, że jest to "prosta zasada".

"Niestety rząd stracił trzy tygodnie, kiedy biernie przyglądał się szalejącym cenom paliw, które drenowały portfele Polaków" – podkreślił w zakończeniu prezydencki minister.

twitter

Błyskawiczna procedura

Ustawy zostały przyjęte w szybkim tempie przez parlament. Pakiet rozwiązań, określany przez rząd mianem "CPN" (Cena Paliwa Niżej), został uchwalony przez Sejm w piątek, a następnie przyjęty tego samego dnia bez poprawek przez Senat.

Nowe przepisy przewidują m.in. możliwość czasowego obniżania stawek akcyzy na paliwa – decyzją ministra finansów – do 30 czerwca 2026 r., a także wprowadzenie maksymalnych cen detalicznych na benzynę i olej napędowy. Ustawa zakłada również system kar finansowych, sięgających do 1 mln zł, za sprzedaż paliw powyżej ustalonego limitu oraz mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw na stacjach.

Zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska, zmiany mogą przełożyć się na spadek cen paliw nawet o około 1,2 zł na litrze.

Czytaj też:

Przydacz: Czy celowo łupiono Polaków, żeby załatać dziurę Domańskiego?Czytaj też:

Kiedy niższe ceny paliw na stacjach? "Nie wcześniej niż..."