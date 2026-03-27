Kiedy niższe ceny paliw na stacjach? "Nie wcześniej niż..."

Czwarty tydzień wojny w Iranie jest kolejnym, który podnosi ceny paliw na światowych rynkach, także w Polsce. Średnia cena diesla wynosi 8,75 zł/l i wzrosła w ciągu tygodnia o 0,88 zł/l, a benzyny 7,16 zł/l – tu notujemy wzrost o 0,26 zł/l. Autogaz z kolei podrożał o 0,30 zł/l. Od początku wojny ceny Pb95, ON i LPG wzrosły odpowiednio o 1,43 zł/l, 2,77 zł/l i 0,90 zł/l.

Średnie ceny paliw na dzień 26 marca br.:

Benzyna bezołowiowa 95: 7,16 zł/l (+26 gr/l);

Benzyna bezołowiowa 98: 7,85 zł/l (+28 gr/l);

Olej napędowy: 8,75 zł/l (+88 gr/l);

Autogaz: 3,68 zł/l (+0,30 gr/l).

Rząd interweniuje na rynku paliw

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wprowadzeniu urzędowych cen maksymalnych na benzynę i olej napędowy oraz ustawę, która umożliwi ministrowi finansów obniżenie stawki akcyzy na paliwa do poziomu odpowiadającemu minimalnemu poziomowi obowiązującemu w Unii Europejskie.

Maksymalna cena paliw będzie ustalana według określonej formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Rząd dodatkowo obniży stawkę VAT na paliwa z 23 do 8 proc.

Ustawy, po przegłosowaniu w Senacie, jeszcze w piątek mają być przesłane do podpisu przez prezydenta Karola Nawrockiego. "Realnie, w naszej ocenie, niższych cen paliw na stacjach możemy się spodziewać nie wcześniej niż 31 marca" – wskazali analitycy Reflex.

Prognoza cen na okres 30 marca – 4 kwietnia br., po uwzględnieniu zapowiedzianej obniżki akcyzy i podatku VAT:

Benzyna bezołowiowa 95: 5,98 zł/l (-1,18 zł/l);

Benzyna bezołowiowa 98: 6,67 zł/l (-1,18 zł/l);

Olej napędowy: 7,45 zł/l (-1,30 zł/l);

Autogaz: 3,75 zł/l (+0,07 zł/l).

Cały świat patrzy na Bliski Wschód

W piątek rano ceny za ropę Brent utrzymują się w rejonie 110 dolarów za baryłkę. Jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego. Na rynkach azjatyckich obserwujemy znaczny spadek cen. Ceny regionalnego benchmarku Dubai/Oman po ustanowieniu historycznych maksimów 23 marca na poziomie blisko 170 dolarów za baryłkę spadły w okolice 113 dolarów za baryłkę.

Poziom zapasów diesla i oleju opałowego w europejskim hubie ARA spadł w skali tygodnia 5 proc. i pozostaje niecałe 4 proc. poniżej poziomu z analogicznego okresu roku poprzedniego. Przedłużający się konflikt może jednak znacznie uszczuplić poziom zapasów. Ostatnie tankowce z dieslem z regionu Zatoki Perskiej, które zostały załadowane przed wybuchem wojny, powinny dotrzeć do europejskich portów do 10 kwietnia. Po tym terminie nie oczekuje się kolejnych dostaw.

Z regionu Zatoki Perskiej (zgodnie z informacjami Kpler) Unia Europejska zaimportowała w marcu 1,1 mln ton diesla, co stanowiło blisko 20 proc. całego importu. Znalezienie alternatywy dla dostaw diesla z regionu Zatoki Perskiej może być dla Europy wyzwaniem w najbliższych tygodniach.

