Niektóre stacje benzynowe będą zamknięte? Wawer ostrzega

W czwartek premier Donald Tusk poinformował, że rząd przygotował projekt obniżki VAT i akcyzy na paliwa, co ma skutkować obniżką cen detalicznych na stacjach o 1,2 zł na litrze. – Przygotowaliśmy obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. i obniżenie akcyzy na paliwa do minimum wymaganego przepisami unijnymi, czyli akcyzy na benzynę o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy – poinformował.

Ceny paliw na stacjach benzynowych rosną od ataku USA i Izraela na Iran, który rozpoczął się 28 lutego. Rząd zareagował dopiero niemal miesiąc później.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj zwyżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 1 proc. do 95,38 USD. Cena Brent na ICE na maj rośnie o 1,69 proc. do 109,79 USD za baryłkę.

W piątek Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą urzędowe ceny maksymalne na benzynę i olej napędowy oraz ustawę umożliwiającą obniżenie akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia.

Michał Wawer, poseł Konfederacji, w rozmowie z DoRzeczy.pl ocenił, że „dobrze, że wreszcie rząd się na to zdecydował, szkoda, że tak późno”.

– Naprawdę, można było zrobić to samo kilka tygodni temu, na spokojnie, bez pośpiechu, bez trzymania prawników sejmowych po nocach, żeby przygotować ustawy, bez wprowadzania takich śmiesznych rozwiązań, jak ceny maksymalne na paliwa, gdzie trudno powiedzieć, jak to właściwie ma funkcjonować. Codziennie minister energii ma wyliczać nową cenę maksymalną i codziennie rano będą stacje benzynowe decydowały, której opłaca się danego dnia prowadzić działalność, a której nie – mówił.

Niektóre stacje benzynowe będą zamknięte?

Pytany, czy to oznacza, że niektóre stacje benzynowe mogą być zamknięte, odpowiedział, że „jeżeli ceny maksymalne zostaną ustawione na takim poziomie, że sprzedaż na danej stacji benzynowej danego dnia będzie nierentowna, to oznacza to oczywiście, że niektóre stacje benzynowe będą się po prostu zamykały”.

Co się stało, że rząd w końcu zareagował na rosnące ceny paliw?

Michał Wawer pytany, co jego zdaniem się stało, że rząd po takim czasie zdecydował się na obniżkę podatków na paliwa, odpowiedział, że „albo celowo przeciągali tak długo jak to tylko możliwe, żeby jak najwięcej pieniędzy zachować w budżecie i jak najpóźniej Polakom ulżyć, albo w ogóle nie chcieli tego robić, ale stwierdzili, że jeżeli poczekają jeszcze trochę dłużej, to Polacy wyjdą na ulicę i ich wywiozą na paczkach”.

– Tak czy owak presja społeczna zrobiła robotę – ocenił.

