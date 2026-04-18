Zygmunt Solorz spotkał się z Trumpem. Doniesienia z USA

Do spotkania doszło 10 kwietnia w posiadłości Trump Winery w Charlottesville. W rozmowach uczestniczyli także żona biznesmena Justyna Kulka oraz jeden ze współpracowników.

Według informacji przekazanych przez służby prasowe Solorza, podczas spotkania omawiano potencjalne inwestycje w Stanach Zjednoczonych, m.in. w obszarach zaawansowanej energetyki, sztucznej inteligencji oraz komercyjnej eksploracji kosmosu.

Jak powiedział Solorz, rozmowy dotyczyły możliwości rozwijania współpracy gospodarczej między Polską a USA oraz realizacji nowych projektów inwestycyjnych.

– Wyraziłem prezydentowi Trumpowi uznanie dla jego wizji i przywództwa oraz zamiar dokonania znaczących inwestycji w Stanach Zjednoczonych, niekwestionowanym centrum innowacji technologicznych – oświadczył biznesmen, cytowany przez "PB".

Jak dodał, jest dumny z tego, że może pomóc w zawieraniu nowych umów, które wzmocnią więzi między USA a Polską na kolejne pokolenia.