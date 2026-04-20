Duża awaria systemów płatniczych w całej Polsce. Problemy m.in. z BLIK-iem

Od rana w poniedziałek z całej Polski napływają doniesienia o problemach z płatnościami bezgotówkowymi. Utrudnienia dotyczą płatności kartą, przy użyciu urządzeń mobilnych (płatność przez telefon oraz BLIK) oraz bankowości internetowej.

Pierwsze problemy w serwisie Downdetector pojawiły się ok. godz. 7 rano. W przypadku BLIK-a liczba zgłoszeń cały czas rośnie. Problemy zgłaszają także klienci sklepów Żabka.

Komunikat operatora płatności

Komunikat wydała firma Polcard, operator terminali płatniczych w Polsce: "Szanowni Państwo, odnotowujemy czasowe utrudnienia związane z funkcjonowaniem części terminali. Intensywnie pracujemy nad usunięciem awarii. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za cierpliwość".

Polcard obsługuje płatności m.in. w Żabce. "Może być więc tak, że nie da się w tych sklepach zapłacić za zakupy kartą, niezależnie od tego, czy mamy kartę VISA czy Mastercard i niezależnie od tego, jakiego banku klientem jesteśmy" – informuje dziennikarz RMF FM.

Niemożliwe mogą się też okazać zakupy w internecie – na portalach aukcyjnych.